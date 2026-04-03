Этот пасхальный фильм заставляет спорить до сих пор: насколько реален сюжет «Вараввы»

3 апреля 2026 07:00
Обсуждения не утихают уже несколько лет.

Среди российских фильмов не так много религиозных работ. Но в 2019 году именно в Пасхальные дни в прокат вышла христианская историческая отечественная картина «Варавва». И многие начал спорить, насколько история разбойника вообще соответствует библейским канонам.

Сюжет

Евангельские события — смерть и последующее воскресение Христа — показаны здесь глазами Вараввы, того самого убийцы, которого толпа предпочла освободить, приговорив к казни Иисуса. Выясняется, что судьба этого человека неожиданно переплетается с историей Иуды, который после своего предательства так и не смог заглушить муки совести, но при этом не нашёл в себе сил для истинного раскаяния.

Главный герой пытается разобраться в том, кем же на самом деле был Тот, кто принял смерть вместо него. Этот вопрос становится для Вараввы главным на всём протяжении его пути.

Детали

По сути, Варавва — это человек, чью казнь вместо себя принял Христос. Об этом факте мы знаем из евангельских текстов.

Распятие Иисуса и ещё двух осуждённых пришлось на канун иудейской Пасхи. По традиции в этот праздник полагалось даровать свободу одному из узников — тому, кого укажет народ.

Понтий Пилат предложил толпе на выбор: либо Иисус Христос, либо некий Варавва. Однако вопреки ожиданиям Пилата, люди потребовали освободить именно Варавву.

Историки до сих пор расходятся в том, кем был этот преступник. По одной версии — обычным уголовником. По другой — иудейским повстанцем, с оружием в руках боровшимся против римского владычества.

В основу сценария легло произведение английской писательницы Марии Корелли «Варавва. Повесть времён Христа». Книга опирается на реальные евангельские события, однако в тех моментах, где судьба Вараввы и некоторых других героев остаётся неизвестной, автор прибегала к художественному вымыслу, не претендующему на документальную точность.

В результате получилось повествование, в котором евангельская основа органично сочетается с народными преданиями и авторской фантазией.

Светлана Левкина
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Читать дальше 5 апреля 2026
На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов Читать дальше 4 апреля 2026
