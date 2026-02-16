«Эта лента — одна из самых дорогих»: отечественный фильм про Олимпийские игры, который хвалили критики, но обычные зрители его пропустили

В разгар зимней Олимпиады даже те, кто обычно не следит за спортом, ловят себя на желании включить соревнования. А вместе с интересом к реальным победам просыпается и аппетит к кино про спорт.

Когда за окном минус, а по телевизору каждые полчаса разыгрываются медали, особенно хочется смотреть истории про преодоление, лед, трамплины и километры, оставленные за спиной. И эксперты выделяют один фильм, который точно подогреет этот интерес.

«Есть абсолютно образцовый фильм, мне кажется, это вообще гордость нашего кино и не только документального. Это лента 2015 года "Кольца мира", который про Олимпиаду в Сочи снял наш документалист Сергей Мирошниченко. Это официальный фильм, то есть его заказал Международный Олимпийский комитет».

«Более того, эта лента — одна из самых дорогих в истории отечественного документального кино. На мой взгляд, это лучший фильм про Игры. Это абсолютно выдающееся художественное высказывание с потрясающими и очень глубокими интервью со спортсменами, со спортивными соревнованиями, которые были сняты не только в Сочи, но и во время подготовки к Олимпиаде».

«Лента была в прокате в России, но что самое обидное, у нас фильм незаметно прошел в кинотеатрах, его потом почти не показывали по телевизору. Проект, конечно, не заслужил такой судьбы. Поэтому если хочется по-настоящему прочувствовать настроение зимней Олимпиады, понять, что такое вообще философия современного спорта, то стоит посмотреть "Кольца мира"», — отметил в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик Сергей Сычёв.

Кстати, один экземпляр фильма сделали на 35-миллиметровой плёнке и отправили в Лозанну. Там находится штаб‑квартира МОК, и именно там хранят самое важное олимпийское кино. Режиссёр Сергей Мирошниченко тогда же получил письмо из Швейцарии: его работу назвали лучшим официальным фильмом Игр.