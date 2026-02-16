Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Эта лента — одна из самых дорогих»: отечественный фильм про Олимпийские игры, который хвалили критики, но обычные зрители его пропустили

«Эта лента — одна из самых дорогих»: отечественный фильм про Олимпийские игры, который хвалили критики, но обычные зрители его пропустили

16 февраля 2026 12:48
Кадр из фильма «Кольца мира»

Лента заслужила признание по всему миру.

В разгар зимней Олимпиады даже те, кто обычно не следит за спортом, ловят себя на желании включить соревнования. А вместе с интересом к реальным победам просыпается и аппетит к кино про спорт.

Когда за окном минус, а по телевизору каждые полчаса разыгрываются медали, особенно хочется смотреть истории про преодоление, лед, трамплины и километры, оставленные за спиной. И эксперты выделяют один фильм, который точно подогреет этот интерес.

«Есть абсолютно образцовый фильм, мне кажется, это вообще гордость нашего кино и не только документального. Это лента 2015 года "Кольца мира", который про Олимпиаду в Сочи снял наш документалист Сергей Мирошниченко. Это официальный фильм, то есть его заказал Международный Олимпийский комитет».

«Более того, эта лента — одна из самых дорогих в истории отечественного документального кино. На мой взгляд, это лучший фильм про Игры. Это абсолютно выдающееся художественное высказывание с потрясающими и очень глубокими интервью со спортсменами, со спортивными соревнованиями, которые были сняты не только в Сочи, но и во время подготовки к Олимпиаде».

«Лента была в прокате в России, но что самое обидное, у нас фильм незаметно прошел в кинотеатрах, его потом почти не показывали по телевизору. Проект, конечно, не заслужил такой судьбы. Поэтому если хочется по-настоящему прочувствовать настроение зимней Олимпиады, понять, что такое вообще философия современного спорта, то стоит посмотреть "Кольца мира"», — отметил в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик Сергей Сычёв.

Кадр из фильма «Кольца мира»

Кстати, один экземпляр фильма сделали на 35-миллиметровой плёнке и отправили в Лозанну. Там находится штаб‑квартира МОК, и именно там хранят самое важное олимпийское кино. Режиссёр Сергей Мирошниченко тогда же получил письмо из Швейцарии: его работу назвали лучшим официальным фильмом Игр.

Фото: Кадры из фильма «Кольца мира» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовую драму с Мироновым нагло «содрали» у американской классики: создатели не признавались – зрители поняли сразу Культовую драму с Мироновым нагло «содрали» у американской классики: создатели не признавались – зрители поняли сразу Читать дальше 15 февраля 2026
Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны! Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны! Читать дальше 13 февраля 2026
Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение Читать дальше 17 февраля 2026
Новый фильм c Биковичем от студии Михалкова: в 2026 году все ждут «Невский», а я хочу поскорее увидеть исторический проект о Петре I Новый фильм c Биковичем от студии Михалкова: в 2026 году все ждут «Невский», а я хочу поскорее увидеть исторический проект о Петре I Читать дальше 17 февраля 2026
От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала Читать дальше 17 февраля 2026
Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Читать дальше 17 февраля 2026
Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться Читать дальше 16 февраля 2026
Этот фильм Михалкова — главная картина о Масленице: критики назвали «клюквой», а в США лента вообще провалилась в прокате с грохотом Этот фильм Михалкова — главная картина о Масленице: критики назвали «клюквой», а в США лента вообще провалилась в прокате с грохотом Читать дальше 16 февраля 2026
5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста 5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше