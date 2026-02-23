Этот новый турецкий сериал уже ставит рекорды и на российских стримингах: Эркан и Диджле пришли на смену Алье и Джихану

Герои проекта «Ты тот, кого я люблю» очень обаятельны.

В середине февраля на турецком телевидении стартовал новый сериал «Ты тот, кого я люблю», и уже вышли две первые серии. Анонсы проекта разлетелись по интернету еще в конце прошлого года, и многих зрителей зацепила завязка, хотя история, на первый взгляд, крутится вокруг привычной для Турции темы бедной и униженной девушки.

Премьерные показатели оказались более чем достойными: в общем рейтинге Total сериал набрал 6,24 процента. Правда, окончательные выводы об успехе можно будет сделать после выхода 3-4 серий.

Но уже сейчас понятно, что новинка оттянула на себя часть аудитории у конкурента «Преемник» и вполне способна подвинуть его с лидерской позиции в четверговом эфире. Да и российские стриминги выкупили права на показ практически сразу — это тоже говорит о высоком потенциале проекта.

Вероятно история Альи и Джихана из «Далекого города» скоро перестанет быть любимой для поклонников турдизи — новые герои не менее обаятельны.

Сюжет сериала «Ты тот, кого я люблю»

Эркан Алдур — наследник одного из влиятельных стамбульских кланов, которого судьба заносит на срочную службу в забытую богом деревню. Там он встречает Диджле — девушку с невероятно чистой душой, которую собственные братья держат на положении затворницы.

Когда Эркан оказывается ранен, Диджле, не раздумывая ни секунды, спасает ему жизнь, рискуя навлечь на себя гнев родственников. Благодарность перерастает в нечто большее, и парень принимает решение, которое перечеркивает все планы его семьи — он женится на своей спасительнице.

В Стамбул Эркан возвращается уже не один. Дома же его поджидает официальная невеста Бурчин и родители, которые давно расписали будущее сына. Диджле предстоит не просто освоиться в шумном мегаполисе, а попытаться выжить в мире стамбульской элиты.

Плюсы сериала

Турецкая аудитория, которая напрямую влияет на рейтинги, по достоинству оценила, как в сериале показана суровая реальность. История Диджле — это не приукрашенная сказка, а отражение действительности, где до сих пор существуют патриархальные порядки, лишающие женщин свободы выбора.

Интересно, что до премьеры многие сомневались в выборе Хелин Кандемир на главную роль. Но после первого эпизода стало очевидно: кастинг-директора попали в яблочко. Нежность актрисы придает истории Диджле еще больше драматизма и беззащитности.

Отдельного упоминания заслуживает визуальное решение сериала. Мир Эркана показан холодным, шумным мегаполисом, где люди сливаются в безликую массу, словно клоны. А пространство Диджле — это застывшее время среди гор и пустынных пейзажей, где царят совсем другие законы.