Этот новый сериал от Amazon уже окрестили главным фэнтези-хитом 2025 года: есть и магия, и безумие — на грани «Игры престолов»

Critical Role и Amazon возвращают в моду взрослое фэнтези — громко, с юмором и душой.

Amazon Prime готовится к большой премьере. 19 ноября выходит «Могучая девятка» — новый анимационный сериал по мотивам второй кампании легендарного Dungeons & Dragons-шоу Critical Role. Для фанатов — это главный релиз года, для новичков — шанс познакомиться с уникальным миром Экзандрии, где магия соседствует с травмой, а героизм — с безумием.

Сюжет сериала «Могучая девятка»

Сюжет разворачивается на континенте Уайлдмаунт — здесь шестеро аутсайдеров объединяются, чтобы пережить собственные кошмары и случайно (или не очень) спасти мир. Среди них — педантичный маг Калеб, варварша Яша с душой поэта, монахиня Бо с руками как у боксера, тифлинг Моллимок, гоблинша-вор Нотт и наивная шутница Джестер, которая поклоняется богу-трикстеру. Каждый из них носит на себе отпечаток мрачного прошлого, и именно это делает их такими живыми.

Пока они бродят по континенту, на горизонте сгущается война — Династия Крин против Империи Двендалиан. Политика, интриги, демоны, драконы и проклятые города — всё это вплетено в сюжет, где важна не победа, а путь к ней.

От D&D до Amazon: история, рассказанная с любовью

За сериал отвечает сама команда Critical Role — восемь актёров озвучки, которые превратили своё хобби в мировое явление. Среди них — Лора Бэйли (Эбби из The Last of Us), Эшли Джонсон (Элли из The Last of Us), Мэттью Мерсер и Сэм Ригел. Они не только озвучивают персонажей, но и продюсируют сериал, сохраняя дух оригинала.

Анимацией занимается студия Titmouse, Inc. (Metalocalypse, Vox Machina), так что ждать можно роскошного фэнтези с мрачным готическим оттенком и щепоткой иронии.

Почему это новое слово в жанре

В отличие от «Вокс Махины», «Могучая девятка» будет менее комедийной и более драматичной. Здесь меньше пародии и больше боли, политических интриг и моральных выборов. Но главное — герои, которые ощущаются настоящими: уставшими, смешными, уязвимыми.

Critical Role обещают сохранить свои легендарные шутки и мимолетные безумства, но сделать из этого цельное, кинематографичное фэнтези.

Мир Экзандрии, придуманный Мэттом Мерсером, стоит в одном ряду со Средиземьем и Вестеросом — только здесь никто не спасает мир ради славы. Они делают это просто потому, что больше некому.

«Могучая девятка» выходит 19 ноября на Amazon Prime Video — и, возможно, станет самым человечным фэнтези года.

