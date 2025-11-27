Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

История о жёнах, которые остаются дома, пока их мужья уходят на вызовы.

В Санкт-Петербурге завершились съемки многосерийной мелодрамы «Жены спасателей» режиссера Елены Яковлевой.

Онлайн-премьера картины состоится на платформе «Смотрим», телепоказ запланирован в эфире канала «Россия 1». Проект по своему духу напоминает российский хит «Граница. Таёжный роман» – сериалы схожи интонацией, вниманием к семейным линиям и женскому взгляду на опасную профессию.

О чем рассказывает сериал

В центре сюжета – несколько семей сотрудников МЧС. Это истории Владимира и Марины Резвановых, Егора и Виктории Лариных, Михаила Глебова и Анастасии Яковлевой, Дениса Фадеева и Дарьи Юрченко.

Главные героини – жены тех, кто ежедневно уходит на службу, не зная, чем закончится смена. В какой-то момент им приходится становиться опорой и, по сути, спасателями для своих близких: у каждой – своё испытание, своя правда и своя борьба за счастье.

Актерский состав

В сериале снялись Иван Оганесян, Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц, Алексей Бардуков, Мария Лопатина, Сергей Рудзевич, Эмиль Гас, Анна Потакова и Алексей Нилов.

Как работали на площадке

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при участии профессиональных спасателей.

Эмиль Гас рассказал:

«"Жены спасателей", в первую очередь, о любви. О любви к профессии, любви к семье, женам, людям. Мой герой Денис – самый молодой, "зеленый" из всей команды… Для любого мужчины в любой семье важен тыл».

Актер также отметил, что во время работы научился вскрывать двери, тушить пожары, работать в защитной маске и быстро собираться на вызов. Спасатели консультировали по всем деталям – от техники до поведения на ЧС.

Также прочитайте: Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода