Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

27 ноября 2025 20:33
«Жены спасателей»

История о жёнах, которые остаются дома, пока их мужья уходят на вызовы.

В Санкт-Петербурге завершились съемки многосерийной мелодрамы «Жены спасателей» режиссера Елены Яковлевой.

Онлайн-премьера картины состоится на платформе «Смотрим», телепоказ запланирован в эфире канала «Россия 1». Проект по своему духу напоминает российский хит «Граница. Таёжный роман» – сериалы схожи интонацией, вниманием к семейным линиям и женскому взгляду на опасную профессию.

О чем рассказывает сериал

В центре сюжета – несколько семей сотрудников МЧС. Это истории Владимира и Марины Резвановых, Егора и Виктории Лариных, Михаила Глебова и Анастасии Яковлевой, Дениса Фадеева и Дарьи Юрченко.

Главные героини – жены тех, кто ежедневно уходит на службу, не зная, чем закончится смена. В какой-то момент им приходится становиться опорой и, по сути, спасателями для своих близких: у каждой – своё испытание, своя правда и своя борьба за счастье.

«Жены спасателей»

Актерский состав

В сериале снялись Иван Оганесян, Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц, Алексей Бардуков, Мария Лопатина, Сергей Рудзевич, Эмиль Гас, Анна Потакова и Алексей Нилов.

Как работали на площадке

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при участии профессиональных спасателей.

Эмиль Гас рассказал:

«"Жены спасателей", в первую очередь, о любви. О любви к профессии, любви к семье, женам, людям. Мой герой Денис – самый молодой, "зеленый" из всей команды… Для любого мужчины в любой семье важен тыл».

Актер также отметил, что во время работы научился вскрывать двери, тушить пожары, работать в защитной маске и быстро собираться на вызов. Спасатели консультировали по всем деталям – от техники до поведения на ЧС.

Также прочитайте: Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода

Фото: Кадр из сериала «Жены спасателей»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Читать дальше 28 ноября 2025
В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ Читать дальше 28 ноября 2025
Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже Читать дальше 28 ноября 2025
Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Читать дальше 28 ноября 2025
«Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет) «Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет) Читать дальше 28 ноября 2025
«Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак «Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше