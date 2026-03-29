Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот норвежский сериал от Netflix ждали целое десятилетие: сам Ю Несбё приложил руку к его созданию

Этот норвежский сериал от Netflix ждали целое десятилетие: сам Ю Несбё приложил руку к его созданию

29 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Харри Холе»

Поэтому экранизация детектива получилась предельно точной.

26 марта Netflix представил долгожданный сериал «Харри Холе» по книгам Ю Несбё. Фанаты скандинавских детективов ждали эту экранизацию почти десять лет — после провала фильма «Снеговик» многие сомневались, что истории о Харри Холе вообще вернутся на экран. Но новый проект смог приятно удивить зрителей.

Ю Несбё лично контролировал сериал

Создатели выбрали другой подход к экранизации. Сам Ю Несбё впервые выступил шоураннером и сценаристом проекта, контролируя производство на всех этапах.

Это сразу чувствуется: сериал бережно адаптирует одну из самых популярных книг цикла — «Пентаграмма». Сюжет сохраняет ключевые линии, включая противостояние Харри Холе и его главного врага Тома Волера, а также психологическую драму главного героя.

О чем сериал «Харри Холе»

Действие разворачивается в жарком летнем Осло. Харри Холе переживает сложный период: проблемы с алкоголем, напряженные отношения с близкими и угроза увольнения.

В это время в городе происходит серия ритуальных убийств. У каждой жертвы находят красный бриллиант под веком. Расследовать дело Холе вынужден вместе со своим давним противником Томом Волером.

Начинается напряженная игра в кошки-мышки, где личный конфликт переплетается с поиском серийного убийцы.

Сериал для любителей мрачных детективов

«Харри Холе» не пытается угодить всем. Это медленный, жесткий и атмосферный детектив с глубокими персонажами. Но именно это и делает его одним из самых интересных проектов Netflix для поклонников жанра.

Если сериал окажется успешным, Netflix уже готовит адаптации следующих книг — «Немезида» и «Красношейка». Похоже, Харри Холе надолго задержится на экранах.

Фото: Кадр из сериала «Харри Холе»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше