Этот норвежский сериал от Netflix ждали целое десятилетие: сам Ю Несбё приложил руку к его созданию

26 марта Netflix представил долгожданный сериал «Харри Холе» по книгам Ю Несбё. Фанаты скандинавских детективов ждали эту экранизацию почти десять лет — после провала фильма «Снеговик» многие сомневались, что истории о Харри Холе вообще вернутся на экран. Но новый проект смог приятно удивить зрителей.

Ю Несбё лично контролировал сериал

Создатели выбрали другой подход к экранизации. Сам Ю Несбё впервые выступил шоураннером и сценаристом проекта, контролируя производство на всех этапах.

Это сразу чувствуется: сериал бережно адаптирует одну из самых популярных книг цикла — «Пентаграмма». Сюжет сохраняет ключевые линии, включая противостояние Харри Холе и его главного врага Тома Волера, а также психологическую драму главного героя.

О чем сериал «Харри Холе»

Действие разворачивается в жарком летнем Осло. Харри Холе переживает сложный период: проблемы с алкоголем, напряженные отношения с близкими и угроза увольнения.

В это время в городе происходит серия ритуальных убийств. У каждой жертвы находят красный бриллиант под веком. Расследовать дело Холе вынужден вместе со своим давним противником Томом Волером.

Начинается напряженная игра в кошки-мышки, где личный конфликт переплетается с поиском серийного убийцы.

Сериал для любителей мрачных детективов

«Харри Холе» не пытается угодить всем. Это медленный, жесткий и атмосферный детектив с глубокими персонажами. Но именно это и делает его одним из самых интересных проектов Netflix для поклонников жанра.

Если сериал окажется успешным, Netflix уже готовит адаптации следующих книг — «Немезида» и «Красношейка». Похоже, Харри Холе надолго задержится на экранах.