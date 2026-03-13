Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»

13 марта 2026 12:48
Кадры из сериалов «Невский», мультсериала «Невский»

Одноименный мультфильм получил немало критики.

Сериал «Невский» с Антоном Васильевым уже давно оккупировал телеэкраны и чувствует себя там полноправным хозяином. Проект идет уже семь сезонов, и зрители продолжают исправно следить за приключениями Павла Семенова, ловя каждую новость о съемках и премьерах.

Но есть одна забавная деталь: шесть эпизодов с таким же названием прошли практически незамеченными широкой публикой. Речь вовсе не о приключениях петербургского опера, а о совершенно другом защитнике Северной столицы. Герой одноименного мультика тоже боролся с преступностью, но делал это несколько иными методами и остался в тени своего тезки.

Сюжет мультсериала «Невский»

В мультсериале «Невский» создатели решили скрестить историю с фэнтези и получилось довольно занятно. Главный герой — сам Александр Невский, только не совсем тот, что в учебниках.

Этот князь когда-то давно заполучил древний артефакт под названием сигил, который наделил его силой светлого бога. С тех пор он кочует сквозь века и сражается с порождениями тьмы, не зная покоя.

В современном Питере у бессмертного воина появляются неожиданные помощники — обычные школьники Лешка и Илья. Пацаны случайно вляпались в мистическую разборку и теперь вынуждены помогать князю. Илья, кстати, парень с непростой судьбой: живет с сестрой без родителей, так что ему не привыкать к трудностям.

Компанию им составляют персонажи, которых каждый знает с детства. Мудрая Василиса теперь на стороне добра, Кощей строит козни, а Змей Горыныч периодически выдает огонька.

Кадр из мультсериала «Невский»

Отзывы

Мультсериал «Невский» родился из комиксов питерского издательства «Три девять», где князя Александра переосмыслили через славянские мифы и фэнтезийные мотивы. Задумка вроде интересная, и литературная основа имеется, но на стриминге проект прошел на удивление тихо. Никакого ажиотажа, сравнимого с шумом вокруг сериала с Антоном Васильевым, даже близко не случилось.

Те зрители, которые все-таки добрались до финала, остались скорее разочарованы. Ругают в основном за вторичный сюжет и анимацию, которая, мягко говоря, хромает. Аниме-стилистика местами слишком навязчива, графика выглядит сыровато, а некоторые сцены словно не доделали до конца.

«Ну, анимация еще туда-сюда, до Миядзаки далеко, конечно. Но сценарий просто отдыхает где-то на заднем плане», — разводят руками пользователи.

«Попытка скосплеить аниме вышла так себе, вообще не залетело», — бросают коротко другие.

«Каждый кадр разочаровывает: фоны серые и безжизненные, а прорисовка будто застряла на стадии раскадровки», — подмечают более внимательные.

«Смотрится как любительская работа, которую вдохновленные студенты слепили на коленке», — проводят аналогию комментаторы.

«К логике сценаристов вообще миллион вопросов, а графика окончательно добивает. Минус за все сразу», — резюмируют разгромные отзывы.

Фото: Кадры из сериалов «Невский», мультсериала «Невский»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше