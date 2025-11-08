Этот необычный сериал HBO получил 88% на Rotten Tomatoes не зря: всего 10 серий, зато зрители в восторге

И многие ждали второй сезон, но он так и не случился.

Иногда ужасы пугают не чудовищами, а людьми. Именно об этом — «Страна Лавкрафта», один из самых необычных проектов HBO последних лет, с оценкой 88 % на Rotten Tomatoes. Он объединил мрак американской истории и чистый космический ужас — и сделал это с размахом, которому позавидовал бы сам Ктулху.

Американский кошмар под видом фэнтези

1950-е годы, эпоха Джима Кроу. Молодой ветеран Тик Фримен возвращается домой и вместе с подругой Лети отправляется в путешествие по южным штатам. Но дорога, по которой они едут, проходит не только через города, где на заправках висят таблички «только для белых». За каждой вывеской может скрываться нечто иное — древнее, щупальцеобразное и не знающее жалости.

Да, здесь есть шогготы и монстры, но настоящий ужас — это расизм, ставший системой. Сериал показывает, как паранормальные кошмары Лавкрафта переплетаются с реальными ужасами американской истории. В итоге зритель не всегда понимает, кто страшнее — чудовище из болот или сосед из пригорода.

Гротеск, эстетика и мощная драма

Создательница сериала Миша Грин (автор «Подземной железной дороги») превращает каждую серию в самостоятельный фильм. Здесь и мистика, и готика, и социальная сатира — от мрачного ритуала до сцены, где герои сталкиваются с полицейским патрулём, по жести не уступающим демону.

Сериал снят с невероятным визуальным вкусом: кадры напоминают картины, в которых свет фонарей тонет в дымке 50-х, а хоррор звучит как джазовая импровизация.

Почему сериал закрыли — и почему его всё равно стоит посмотреть

«Страна Лавкрафта» продержалась всего один сезон — HBO закрыла проект, несмотря на восторженные отзывы и номинации на «Эмми». Второй сезон должен был стать совершенно новой историей, но сценарий так и остался на бумаге.

Тем не менее один сезон — это полноценный цикл, который смотрится как завершённое произведение: десять серий о страхе, памяти и о том, что чудовища не всегда прячутся в темноте.

Итог

«Страна Лавкрафта» — не просто сериал ужасов, а умный и болезненно красивый комментарий о том, что происходит, когда ненависть становится культурой. Это хоррор, после которого страшно не выключать свет, а осознать, насколько всё это реально.

