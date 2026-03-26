Этот недооценённый ужастик 2025 года называют преемником «Пункта назначения»: критики дали 64% на RT, а зрители пересматривают скримеры

Успех «Пункта назначения» продолжает вдохновлять создателей фильмов ужасов. Многие режиссеры мечтают снять такой же новаторский хоррор, который способен перевернуть привычное представление о жанре и страхе.

И, похоже, это удалось картине 2025 года под названием «Свист». Вот только этот фильм ужасов до сих пор остается незаслуженно обделенным вниманием зрителей.

Сюжет

Компания учащихся средней школы случайно натыкается на старинный артефакт — ацтекский свисток смерти, который считается проклятым. Ребята быстро понимают, что у этого предмета есть зловещее свойство: любой, кто в него подует, пробуждает собственную гибель, которая неизбежно настигает человека.

По мере того как количество погибших от воздействия артефакта неумолимо растет, подростки пытаются разгадать тайну его происхождения и найти способ остановить цепочку роковых событий, которую они сами же и запустили.

Детали

Главную роль в ленте исполнила юная звезда «Логана» Дафни Кин, которая выросла и из подростка превратилась в красивую девушку. Премьера прошла почти незамеченно, на RT у ленты всего 64% от критиков, но в рецензиях пользователи отмечают, что ужастик наследует лучшее от «Пункта назначения».