Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Этот недооценённый ужастик 2025 года называют преемником «Пункта назначения»: критики дали 64% на RT, а зрители пересматривают скримеры

26 марта 2026 08:56
Кадр из фильма «Свист»

Главную роль в «Свисте» сыграла Дафни Кин.

Успех «Пункта назначения» продолжает вдохновлять создателей фильмов ужасов. Многие режиссеры мечтают снять такой же новаторский хоррор, который способен перевернуть привычное представление о жанре и страхе.

И, похоже, это удалось картине 2025 года под названием «Свист». Вот только этот фильм ужасов до сих пор остается незаслуженно обделенным вниманием зрителей.

Сюжет

Компания учащихся средней школы случайно натыкается на старинный артефакт — ацтекский свисток смерти, который считается проклятым. Ребята быстро понимают, что у этого предмета есть зловещее свойство: любой, кто в него подует, пробуждает собственную гибель, которая неизбежно настигает человека.

По мере того как количество погибших от воздействия артефакта неумолимо растет, подростки пытаются разгадать тайну его происхождения и найти способ остановить цепочку роковых событий, которую они сами же и запустили.

Детали

Главную роль в ленте исполнила юная звезда «Логана» Дафни Кин, которая выросла и из подростка превратилась в красивую девушку. Премьера прошла почти незамеченно, на RT у ленты всего 64% от критиков, но в рецензиях пользователи отмечают, что ужастик наследует лучшее от «Пункта назначения».

«В нем отчетливо видна основа для потенциальной франшизы, особенно с учетом уникального сеттинга и концепции», «Фильм пытается использовать очень впечатлющие скримеры и сочетает атмосферу "Зловещих мертвецов" и "Пункта назначения" с мифологией и культурой, но этого оказалось недостаточно», «Это было довольно оригинально, с отголосками "Пункта назначения", и в целом мне очень понравился фильм», — пишут в Сети.

Кадр из фильма «Свист» (2025)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше