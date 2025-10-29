Меню
Этот научно-фантастический сериал Prime Video затерялся среди громких хитов: а зря, ведь критики назвали его шедевром

29 октября 2025 15:13
Кадр из сериала «Загрузка»

Но это можно исправить и включить первую серию.

Среди сотен шоу на стримингах легко потерять что-то действительно стоящее. Но если вы пропустили «Загрузку» (Upload) — исправляйте это срочно. Это не просто фантастика, а редкий пример умного, человечного и смешного сериала о будущем, где смерть стала цифровой услугой.

Цифровой рай — и ад одновременно

Действие происходит в ближайшем будущем, где богатые могут «загрузить» своё сознание после смерти в виртуальный загробный мир. Программист Натан Браун умирает при странных обстоятельствах и оказывается в роскошном посмертии под названием Лейквью, куда его буквально «оформила» навязчивая девушка Ингрид.

Но чем дольше Натан живёт среди идеальных пейзажей и пиксельных завтраков, тем больше подозревает — его смерть могла быть не случайной. На помощь приходит Нора, оператор службы поддержки, которая начинает расследование вместе с ним. Между ними возникает чувство, и в этой истории про алгоритмы появляется то, чего в них нет — душа.

Фантастика с человеческим лицом

Создатель сериала Грег Дэниелс, автор «Офиса», придумал здесь не просто комедию о технологиях, а почти философскую притчу. За шутками про баги и рекламу скрываются темы одиночества, утраты и цены человеческих воспоминаний.

Каждый эпизод балансирует между абсурдом и грустью: ведь если можно оцифровать сознание, значит, можно купить бессмертие. Просто не всем оно по карману.

Почему вы его не видели

Парадоксально, но «Загрузка» осталась почти без рекламы, затерявшись между громкими хитами Prime Video вроде «Пацанов». Хотя критики называли сериал одним из самых оригинальных sci-fi проектов десятилетия, зрители чаще узнавали о нём случайно — через советы друзей.

А зря. Потому что это тот случай, когда сериал о технологиях рассказывает не о машинах, а о нас самих — со всеми нашими страхами, смешными привычками и стремлением жить хоть в каком-то виде вечно.

«Загрузка» завершилась на четвёртом сезоне в 2025 году — и теперь можно посмотреть всю историю целиком. Это редкий проект, где фантастика и эмоции не спорят, а дополняют друг друга. В нём столько ума и тепла, что хочется сказать: если бы рай и правда существовал — он, вероятно, выглядел бы именно так.

Фото: Кадр из сериала «Загрузка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
