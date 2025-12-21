Этот научно-фантастический сериал Netflix критики сочли одним из лучших за 10 лет: а зрители про него толком и не слышали

Он не шумел в соцсетях и не попал под волну критики.

В потоке громких премьер легко пропустить сериал, который не кричит о себе, а методично вгрызается в голову и остаётся там надолго. «Проект Лазарь» — именно такой случай: умный, холодный и по-человечески болезненный научно-фантастический триллер, который Netflix тихо показал миру, а зрители только сейчас начали его по-настоящему ценить.

Проект создал Джо Бартон — автор «Чёрных голубей», и его фирменный стиль здесь узнаётся сразу. Высокая концепция, минимум пустого пафоса и максимум внимания к тому, как глобальные решения калечат конкретных людей.

О чём вообще сериал «Проект Лазарь»

Герой Паапы Эссьеду — Джордж — живёт самую обычную счастливую жизнь: любовь, брак, ребёнок на подходе. А потом мир внезапно заканчивается, и он просыпается… за шесть месяцев до катастрофы, единственный, кто помнит, чем всё кончилось.

Очень быстро выясняется, что это не чудо и не проклятие, а работа секретной организации «Лазарь», которая перезапускает время после глобальных катастроф. Ядерные удары, пандемии, конец света — всё это уже случалось, просто мир каждый раз «откатывали назад», стирая миллиарды жизней и судеб, будто неудачный черновик.

Почему это не просто сериал про временную петлю

Формально «Проект Лазарь» можно поставить рядом с «Гранью будущего» или «Днём сурка», но по ощущению он ближе к «Тьме». Здесь временная петля — не аттракцион, а моральная ловушка, из которой нет чистого выхода.

Каждый перезапуск уничтожает личное счастье героев, стирает отношения, беременности, примирения и прощения. Помнят всё только агенты «Лазаря», и именно это делает их жизнь бесконечно травматичной — они снова и снова хоронят близких, которые даже не знают, что умирали.

Паапа Эссьеду — тихий двигатель сериала

Эсьеду играет не героя и не избранного, а нормального человека, который медленно ломается под тяжестью знаний. Его Джордж не становится хладнокровным спасителем мира — он паникует, ошибается, врёт и пытается спасти хотя бы то, что для него важно.

Самое страшное в сериале — момент, когда герой начинает решать за других, что для них лучше, потому что «он уже видел, чем всё закончится». Здесь «Проект Лазарь» неожиданно превращается в историю о власти и ответственности, а не о науке.

Почему его называют недооценённым шедевром

У сериала идеальные рейтинги, два плотных сезона и финал без истерики, но без облегчения. Он не стал массовым хитом сразу — возможно, потому что требует внимания и внутренней работы, а не фонового просмотра.

Если вам нравятся научно-фантастические истории, которые задают неприятные вопросы и не спешат их сглаживать, «Проект Лазарь» — обязательный пункт. Это редкий пример жанра, где путешествия во времени нужны не ради трюков, а ради разговора о цене человеческой жизни — и о том, кто вообще имеет право её пересчитывать.

