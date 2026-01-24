Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот мультик мог стать новыми «Гравити Фоллз» или «Рик и Морти»: Netflix закрыл его после первого же сезона только по одной причине

Этот мультик мог стать новыми «Гравити Фоллз» или «Рик и Морти»: Netflix закрыл его после первого же сезона только по одной причине

24 января 2026 07:29
Кадр из мультсериала «Корпорация "Заговор"»

Фанаты были в расстройстве.

Анимационный сериал «Корпорация "Заговор"» стал настоящим открытием 2022 года. Проект мгновенно собрал преданных фанатов и прочно обосновался в топах просмотров. Он доказал, что взрослая мультипликация может быть не просто смешной, но и интеллектуальной, с тонко прописанными персонажами и острым сюжетом.

Однако даже такой успех не стал гарантией продолжения. К удивлению многих, Netflix принял решение закрыть проект, отказавшись от съёмок второго сезона. Этот шаг вызвал недоумение даже у тех, кто не считал себя ярым поклонником сериала, но признавал его качество и оригинальность.

Сюжет мультсериала «Корпорация "Заговор"»

Действие мультсериала разворачивается в таинственной американской корпорации Cognito Inc. Эта компания принадлежит так называемому Теневому правительству. Её главная задача — скрывать от обычных людей правду, ведь все безумные теории заговора на самом деле оказываются реальностью.

В центре сюжета — девушка-инженер и её напарник. Они пытаются сохранить мировые секреты, работая бок о бок с самыми невероятными существами. Их коллегами оказываются рептилоиды, способные менять облик, мутанты и даже грибы, наделённые экстрасенсорными способностями.

Сериал удачно смешал в себе несколько жанров. Здесь есть и сатира на общество, и классические комедийные ситуации, и отсылки к культовым проектам вроде «Гравити Фоллз», «Футурамы» и «Рика и Морти».

Кадр из мультсериала «Корпорация "Заговор"»

Причины закрытия мультсериала «Корпорация "Заговор"»

Ходили слухи, что сериал закрыли из-за его острой сатиры на политику и известных личностей. Но, скорее всего, всё объясняется проще — финансовыми показателями.

Поначалу проект действительно шёл хорошо. Первая часть сезона собрала высокий процент досмотра — около 91%. А вот со второй половиной случился резкий провал: показатель упал до 58%. Для Netflix это стало критической отметкой, ведь платформа продлевает только те шоу, где досмотр стабильно превышает 60%.

Ситуацию усугубила неудачная стратегия релиза. Netflix разбил сезон на две части, что внесло путаницу. Вторую часть почти не рекламировали, поэтому многие поклонники просто не знали о выходе новых серий. Некоторые узнавали об этом случайно, спустя недели после премьеры.

В итоге низкие просмотры и организационные ошибки привели к закрытию проекта.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из мультсериала «Корпорация "Заговор"»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» Читать дальше 24 января 2026
Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Читать дальше 23 января 2026
Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Читать дальше 24 января 2026
Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Читать дальше 24 января 2026
Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Читать дальше 24 января 2026
«Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники «Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники Читать дальше 24 января 2026
Так вот кто на самом деле был в машине в той сцене 18+ в «Титанике»: отпечаток руки на стекле вообще принадлежал не Роуз Так вот кто на самом деле был в машине в той сцене 18+ в «Титанике»: отпечаток руки на стекле вообще принадлежал не Роуз Читать дальше 24 января 2026
Только притворялась Ходченковой: почему звезда российского кино несколько лет скрывала настоящую фамилию Только притворялась Ходченковой: почему звезда российского кино несколько лет скрывала настоящую фамилию Читать дальше 24 января 2026
После такого финала срочно надо продолжение: будет ли 3 сезон у «Лимитчиц» После такого финала срочно надо продолжение: будет ли 3 сезон у «Лимитчиц» Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше