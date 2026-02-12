Меню
Киноафиша Статьи «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта

12 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Родители переживают за своих отпрысков.

Сериал «Маша и Медведь» много лет остается одним из самых узнаваемых детских проектов из России. Его смотрят по всему миру, а отдельные эпизоды собирают сотни миллионов просмотров.

Но вместе с популярностью растет и критика: часть родителей уверена, что некоторые серии подают детям спорные модели поведения. Чаще всего в обсуждениях всплывает эпизод «День варенья» (серия 6).

Именно эту серию зрители нередко называют самой раздражающей. На Youtube у нее более 521 млн просмотров, что делает ее одной из самых просматриваемых в проекте. При этом в отзывах родители пишут не о сюжете, а о сценах, которые ребенок может попытаться повторить дома. Один из таких комментариев стал показательным.

«В серии, где она варит варенье, мне больше всего не понравился момент, когда Маша надевает на голову стеклянную банку и прыгает со словами "Пять минут — полёт нормальный!" Если мысленно перенести этот эпизод в реальную жизнь, убрав весь сказочный антураж... вы сразу поймёте, что этот мультик добру не научит».

Подобные отзывы регулярно появляются на сайтах с рецензиями. Родителей настораживает, что Маша часто нарушает правила и не сталкивается с последствиями. Сторонники сериала отвечают, что это комедийная гипербола, понятная взрослым, а детям нужен контекст объяснения.

Парадокс в том, что самые спорные серии одновременно становятся самыми популярными. Проект продолжает жить и набирать просмотры, а дискуссия вокруг него показывает главный вопрос детского контента — где проходит граница между юмором и примером для подражания?

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
