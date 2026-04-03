Этот мрачный фильм Балабанова обожают Джонни Депп и Роберт Паттинсон: даже первый просмотр лишил их дара речи

Джонни Депп — один из самых любимых западных актёров в России. «Чарли и шоколадная фабрика», «Пираты Карибского моря», «Алиса в Стране чудес» — ленты с его участием пользуются у российских зрителей огромной популярностью. Но мало кто знает, что сам Депп тоже внимательно следит за отечественным кинематографом, как минимум знает ленту Алексея Балабанова.

Известный актёр из Голливуда поделился впечатлениями о работе Сергея Бодрова-младшего. Он отозвался лаконично, но ёмко: его поразила режиссура и «потрясающая игра артиста». Ленту «Брат» Депп охарактеризовал как «подлинное и невероятно своевременное кино», отметив, что этой картине присуще уникальное сочетание лаконичности и глубины.

Между тем, Депп — далеко не единственный представитель зарубежной киноиндустрии, кого тронула эта история. Роберт Паттинсон рассказывал, что впервые наткнулся на «Брата» в семнадцать лет. В ту пору он ещё не был вампиром Эдвардом из «Сумерек», но уже сумел прочувствовать драму образа Данилы Багрова.

По убеждению актёра, эта картина говорит «не на языке Голливуда», но тем не менее остаётся удивительно близкой и понятной зрителю по всему миру.

«Мне очень понравился "Брат"», — признавался Паттинсон.

Актер также добавлял, что использовал образы из этого фильма как источник вдохновения во время работы над картиной «Хорошее время».