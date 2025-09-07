Меню
Киноафиша Статьи Этот момент зрители ждали три месяца: вышел первый тизер 4 сезона «Клюквенного щербета» — кто же выжил?

Этот момент зрители ждали три месяца: вышел первый тизер 4 сезона «Клюквенного щербета» — кто же выжил?

7 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Турецкая медицина творит чудеса.

Четвёртый сезон «Клюквенного щербета» стартует уже совсем скоро, и первый тизер ясно даёт понять: зрителей ждёт не спокойная семейная драма, а очередной вихрь скандалов, разрывов и неожиданных поворотов.

Счастливого продолжения, на которое надеялись фанаты, не будет — напротив, интриги только усиливаются.

Мустафа жив и на свободе

Главный сюрприз тизера — Мустафа жив и, похоже, даже не в тюрьме. Судя по намёкам, Апо вновь отправил его в лечебницу, где сын может находиться под контролем.

За столом в доме зрители видят Доа, Ишил, Фатиха и Апо — но Ниляй в кадре не появляется, и её отсутствие остаётся загадкой.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Фираз и Нурсема на грани

Отношения молодой пары вновь трещат по швам. Приезд брата Асуде явно осложняет их жизнь: Фираз бросает Нурсеме слова о том, что, возможно, им лучше расстаться.

Для девушки это становится ударом, но ещё больше зрителей заинтригует сцена, где Фираз отправляет нежные сообщения кому-то за кадром. В то же время смс получают Доа и Ишил — и улыбаются. Совпадение или новая измена?

Омер и Кывылджим не нашли покоя

Любовная линия Омера и Кывылджим, казалось бы, должна была стать опорой в хаосе семейных скандалов. Но и их ждут ссоры: в тизере Кывылджим проклинает кого-то и отказывается верить словам мужа о том, что «всё хорошо». Вместо долгожданного спокойствия пара снова оказалась в эпицентре драм.

Намёк на чью-то смерть

Самый тревожный кадр тизера — мечеть и кладбище в начале ролика. Это прямой знак, что в новом сезоне зрители простятся с одним из героев. Кто именно уйдёт из истории, пока остаётся главной интригой.

Итог

Первый анонс четвёртого сезона «Клюквенного щербета» показал: зрителей ждёт ещё больше тайн, конфликтов и эмоциональных качелей. Исчезновение Ниляй, новая угроза браку Нурсемы и Фираза и ярость Кывылджим — лишь часть предстоящих событий.

Премьера сезона состоится 12 сентября, и он обещает быть куда более жёстким, чем предыдущие.

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
