Мустафа и Хюррем были влюблены друг в друга? Разбираем популярную теорию о «Великолепном веке»

Страсть между ними не носила любовного характера? Или все-таки...

«Великолепный век» дал зрителям множество ярких сюжетных линий, но вместе с ними породил и ряд мифов. Один из них — предполагаемая любовь Мустафы к Хюррем.

В сериале эта тема едва обозначена, однако поклонники развили её до масштабов скрытой страсти, ревности и соперничества с отцом. В таких интерпретациях борьба за трон отходит на второй план, уступая место личным мотивам.

Исторические источники, однако, говорят об обратном. Согласно записям венецианского посла Бернардо Неваджеро, Мустафа относился к Хюррем с неприязнью и считал её виновной в опале своей матери. Роксолана, продвигая собственных сыновей, лишала его будущего и разрушала всё, что он считал своим по праву.

Мустафа рос как политическая фигура. С детства он знал, что его будущее связано с троном, и действовал исходя из этого. Ни о какой личной привязанности к Хюррем речи быть не могло — в османской реальности подобные чувства грозили немедленной смертью.

Мысль о любви к жене султана стоила бы жизни без суда и лишних разговоров. Представлять Мустафу романтическим героем — значит упрощать его реальную историю.