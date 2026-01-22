Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают

Легендарные «Москва слезам не верит» и «Пираты XX века» собирали у касс многотысячные очереди, став символами эпохи. Но ни одна отечественная лента так и не смогла превзойти поистине феноменальный результат, установленный зарубежной картиной.

В 1975 году на экраны страны проникла мексиканская мелодрама «Есения». Её успех был ошеломляющим: только за первый год проката фильм собрал у экранов 91 миллион человек.

Зрители безоговорочно приняли эту слезливую историю в духе «Золушки» с её страстями и перипетиями. А образ прекрасной и страдающей цыганки навсегда стал синонимом имени актрисы Жаклин Андере.

Детство Жаклин Андере

Жаклин Андере появилась на свет в семье, где роскошь была обычным делом. Её детство прошло в атмосфере безусловной родительской любви и вседозволенности, словно по сценарию сказки о принцессе.

Когда у девушки возникла мечта о сцене, семья без колебаний открыла для неё двери самых престижных театральных школ Мексики.

Свой первый шаг на телевидении она сделала в 20 лет, появившись в одной из мексиканских теленовелл. К концу 1950-х Андере уже была узнаваемым лицом в мире «мыльных опер», но оставалась в тени более ярких коллег. Ее таланту всё ещё не хватало того единственного проекта, который вывел бы её из ряда многочисленных исполнительниц.

Жаклин Андере в «Есении»

Судьбоносной для актрисы стала роль в мелодраме «Есения». Пробы на этот проект кардинально изменили траекторию её карьеры.

История о прекрасной цыганке с тайной аристократического происхождения, чья любовь к Освальдо преодолела все преграды, не просто тронула сердца, а вызвала настоящий культурный резонанс.

Особое восхищение вызывало то, как Андере, которой на момент съёмок было уже за 30, с лёгкостью и искренностью воплотила на экране юную, пылкую девушку. Её образ вышел за рамки кино: причёска и характерный макияж Есении скопировали тысячи поклонниц.

Личная жизнь Жаклин Андере

За экраном истории Есении и Освальдо разгорелись слухи о реальном романе между Жаклин Андере и её партнёром Хорхе Лаватом. Однако жизнь актрисы сложилась по-другому: подобно своей героине, всю жизнь она хранила верность одному-единственному мужчине.

В 23 года она встретила продюсера Хосе Марии Фернандеса Унсайна. Он был на 20 лет старше, но покорил девушку и стал её творческим союзником и опорой на три десятилетия. Вместе они построили семью, где выросла их дочь Шанталь.

Кончина Унсайна в 1997 году стал для Андере крушением целого мира. Глубина её горя была такова, что она на 6 лет полностью отстранилась от профессии.

Жаклин Андере сейчас

Возвращению актрисы к жизни после тяжёлой потери во многом способствовала её дочь Шанталь. Став женой и матерью, она подарила матери новую, светлую роль — роль бабушки. Именно общение с подрастающими внуками помогло актрисе вновь обрести вкус к жизни и постепенно вернуться в профессию.

Её триумфальное возвращение на телеэкраны состоялось в 2005 году с ролью в популярной теленовелле «Мачеха», доказав, что её талант и харизма не подвластны времени.

Сегодня, в 87 лет, Жаклин Андере остаётся активной и востребованной фигурой. Она выходит на театральные подмостки, присутствует на важных светских событиях и продолжает сниматься в редких мексиканских проектах, хоть и старается не перегружать себя.

Её образ по-прежнему безупречен. Легендарная Есения тщательно выстраивает свой стиль. Актриса открыто признаётся, что для сохранения своего знаменитого облика она всегда пользовалась всеми доступными методами — от виртуозной работы визажистов до услуг пластической хирургии.

