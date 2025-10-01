Меню
Этот магнитофон из «Калины красной» был копией Philips: почему за него платили больше, чем за мопед

1 октября 2025 13:46
Кадр из фильма «Калина красная»

Редкий реквизит Шукшина в фильме превратился в символ эпохи.

Советская драма Василия Шукшина «Калина красная» (1973) — это не только история о бывшем зэке Егоре Прокудине, который пытается начать новую жизнь.

Внимательные зрители замечают детали, без которых фильм не имел бы той самой подлинности. Среди них — портативный кассетный магнитофон «Десна», который герой носит на плече. Для советского экрана это был не просто реквизит, а символ целой эпохи.

Как Егор купил магнитофон

В первой версии фильма был эпизод, где Егор подходит к таксисту и спрашивает: «Сколько стоит твоя музыка?» — «Триста», отвечает тот. «Плачу все четыреста, он мне очень нравится!» — горячо выкладывает Прокудин.

Сцена в итоговый монтаж не попала, но именно она объясняла, откуда у героя дорогой аппарат.

Что это за модель

Магнитофон назывался «Десна» и выпускался в Харькове на заводе «Протон» с конца 1960-х. Его конструкция практически полностью повторяла западный Philips EL-3300 — первый в мире серийный кассетник, сообщает дзен-каал Лавка старьевщика.

Весил аппарат меньше двух килограммов, имел ремешок для переноски и поставлялся с полным набором аксессуаров — от микрофона до запасных ремней.

Цена и статус

Официальная стоимость «Десны» составляла 220 рублей, что равнялось примерно двум средним зарплатам.

Для сравнения: мопед «Верховина» стоил почти столько же (230 рублей). В руках Прокудина кассетник становился не просто игрушкой — это был знак «новой жизни».

Почему Шукшин сделал такой выбор

Шукшин тщательно подбирал детали, и «Десна» в фильме несла важную метафору. Герой, уставший от тюрьмы и серости, покупает то, что было предметом мечтаний для миллионов советских граждан. Магнитофон звучал как личный глоток свободы.

Также прочитайте: Вы видели этот фильм Рязанова сотни раз, но вряд ли знали, что его сюжет — из реальной жизни: «роковой даме» сейчас 85

Фото: Кадр из фильма «Калина красная»
Анна Адамайтес
