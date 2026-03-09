Этот ляп в «Атаке титанов» до сих пор бесит фанатов манги: авторы аниме попались на глупости

«Атаку титанов» принято считать аниме, где каждая деталь продумана до мелочей. Создатели годами выстраивали мир, в котором почти нет случайных кадров. Но даже у такого проекта нашёлся промах, который фанаты до сих пор не могут простить.

В десятой серии четвёртого сезона Микаса показывает татуировку на руке — и это важнейший сюжетный поворот. Но если присмотреться к предыдущим эпизодам, никаких намёков на этот секрет не найти.

Если вернуться к ранним сезонам, никакой татуировки у Микасы нет — ни намёка, ни повязки, ничего. Художники просто упустили эту деталь, хотя в манге она присутствовала с самого начала.

Там героиня ещё в первых главах объясняла, что это не просто рисунок, а родовой знак, передающийся в их семье из поколения в поколение. В аниме же зрителям пришлось просто поверить на слово.