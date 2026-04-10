Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е

10 апреля 2026 10:52
Кадр из фильма «Назад в будущее» (1985)

Тогда они были редкостью.

В знаменитой трилогии Роберта Земекиса предостаточно временных несоответствий, но эпизод с бытовым прибором вызвал у поклонников особенно оживлённые дискуссии. Суть сцены такова: переместившись в 1955 год, Марти МакФлай придумывает остроумный способ свести будущих родителей.

Герой надевает защитный костюм, хватает фен, который он выдает за самодельное плазменное оружие, и прикидывается инопланетянином по имени Дарт Вейдер. Загвоздка в том, что в середине 50-х фены ещё не стали повседневным атрибутом, который был в любом американском доме.

Краткий экскурс в историю

Первые приборы соорудили ещё в конце XIX столетия, а портативные модели начали выпускать в 1920-х. Однако те аппараты были громоздкими, неудобными в обращении и не обрели массовой популярности у населения.

Подлинный переворот в области дизайна и функциональности произошёл только в 1960-е: именно тогда фены сделали компактными, безопасными и доступными по цене для обычного покупателя. Именно поэтому долгое время считалось, что появление в кадре современного фена в антураже прошлого — это очевидный ляп съёмочной группы.

Откуда у Марти оказался этот прибор

Как выясняется, авторы всё же имели рациональное объяснение для этого момента. В изначальной версии был эпизод, где Док из 1950-х заглядывает в багажник машины времени DeLorean, находит там незнакомое устройство и с недоумением вопрошает, что люди разучатся пользоваться полотенцами в будущем.

Таким образом, фен оказывался не хронологической ошибкой, а личной вещью, которую Док из 1985 года заранее положил в DeLorean перед отправлением в прошлое. К несчастью, эту сцену удалили на этапе финального монтажа, о чём говорится в материале автора Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Светлана Левкина
