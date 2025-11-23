Меню
Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения»

23 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»

Создатель сериала пошел навстречу зрителям.

По сюжету первого сезона «Декстера: Воскрешения» главный герой и его сын Гаррисон вскрыли настоящее гнездо серийных преступников. Элитный клуб маньяков был организован влиятельным миллиардером Леоном Прейтером.

Декстер традиционно сократил ряды этого сообщества. В качестве трофея он похитил у Прейтера засекреченное досье на других убийц.

Правда, одну папку он сознательно оставил — материалы по Нью-Йорскому Потрошителю. Декстер передал их детективу Клодетт Уоллес, которая многие годы ведет это безуспешное расследование.

Теперь же среди фанатов циркулируют инсайды. Согласно им, легендарный Потрошитель может наконец материализоваться — уже в рамках второго сезона шоу.

Нью-Йорский потрошитель в сериале «Декстер: Воскрешение»

Легендарный Нью-Йорский Потрошитель наконец выйдет из тени. Создатель франшизы Клайд Филлипс официально представил его имя — Дон Фрамт. В первом сезоне этого антагониста лишь упомянули за кадром, а зрители могли слышать его голос.

Изначально у автора не было грандиозных планов на этого персонажа. Однако зрительский интерес к загадочному преступнику оказался настолько сильным, что Филлипс решил развить его историю. Хотя появление Дона Фрамта во втором сезоне подтверждено, актер на эту роль пока не назван.

Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»

2 сезон сериала «Декстер: Воскрешение»

Но здесь фанатов может ждать неожиданный поворот. Вероятно, Декстер Морган не станет охотиться на этого маньяка. И дело Потрошителя полностью перейдет к полиции Нью-Йорка.

Из-за этого Дон Фрамт может стать второстепенным злодеем, чей путь так и не пересечется с Декстером. Ведь если герой выйдет на Потрошителя, он неминуемо привлечет внимание правоохранителей.

Правда, из чистого любопытства Декстер может тайно наблюдать за расследованием детектива Уоллес. И если у нее что-то пойдет не так, он наверняка не удержится от вмешательства.

Съемки новой главы планируют начать в апреле 2026 года. Зрители увидят серии не раньше конца 2026-го на канале Showtime.

Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»

Ранее портал «Киноафиша» писал про реальный прототип Декстера.

Фото: Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
Светлана Левкина
