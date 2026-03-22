Этот культовый фильм Гайдая в годы СССР не входил и в топ-10: сейчас его пересматривают каждый год даже зумеры

22 марта 2026 13:17
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Лента имеет интересную судьбу.

Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» давно считается одной из главных советских картин, которые традиционно пересматривают на новогодних праздниках. Фантастический сюжет о машине времени и перемещении между эпохами нашёл отклик даже у молодого поколения, которое называет эту ленту своим любимым фильмом времён СССР.

Однако путь картины к зрителю был непростым. Изначально «Иван Васильевич» мог так и остаться лежать на полках «Мосфильма». Всё решило случайное стечение обстоятельств.

Фильм в СССР

Сентябрь 1973-го ознаменовался выходом в прокат знаменитой советской комедии. Её посмотрело около 60 миллионов человек.

В том же году состоялся показ ленты в Нью-Йорке. Зарубежные зрители встретили фильм крайне одобрительно. На советском телевидении его впервые показали двумя годами позже.

В 1974 году «Советский экран» выступил с инициативой провести дискуссию о новой ленте известного комедиографа. Вслед за первыми хвалебными статьями в прессе появились более сдержанные, а подчас и откровенно критические публикации.

Журнал также организовал читательское голосование за лучший фильм года. По его итогам картина заняла лишь одиннадцатую позицию. Вскоре обсуждение работы Гайдая практически сошло на нет.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм в 90-е

Ситуация с фильмом кардинально изменилась уже после распада СССР, и произошло это во многом случайно. В новогоднюю ночь с 1997 на 1998 год телезрители увидели на музыкальный проект «Старые песни о главном 3».

Сценарий этой работы был выстроен как логическое развитие событий «Ивана Васильевича» спустя 25 лет. В съёмках участвовали ведущие артисты из гайдаевской комедии.

Для публики конца девяностых, а особенно для молодёжи, этот мюзикл стал первой встречей с культовой лентой и её запоминающимися героями. Перед трансляцией в программу включили и оригинальную комедию.

Так картина впервые оказалась в новогодней сетке главного телеканала страны. С тех пор комедия прочно обосновалась в праздничном эфире.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
В «Любовь и голуби» об этом ни разу не сказали: кем работала Надюха и сколько ей лет В «Любовь и голуби» об этом ни разу не сказали: кем работала Надюха и сколько ей лет Читать дальше 22 марта 2026
Гайдай объяснил, почему заставлял артисток раздеваться в кадре: «Будет казаться талантливее» Гайдай объяснил, почему заставлял артисток раздеваться в кадре: «Будет казаться талантливее» Читать дальше 21 марта 2026
Советское «Оно» пугало хлеще, чем Пеннивайз: фильм с Табаковым и Тереховой не понимают до сих пор Советское «Оно» пугало хлеще, чем Пеннивайз: фильм с Табаковым и Тереховой не понимают до сих пор Читать дальше 19 марта 2026
Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Читать дальше 23 марта 2026
Этот кулич на Пасху можно сделать даже за день до праздника: простой «монастырский» рецепт от звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей Этот кулич на Пасху можно сделать даже за день до праздника: простой «монастырский» рецепт от звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей Читать дальше 23 марта 2026
Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Читать дальше 23 марта 2026
«Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках «Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках Читать дальше 23 марта 2026
Вы замечали в «Барбоскиных» эти странности? Ладно дети не видят, но взрослые-то точно обращали внимание Вы замечали в «Барбоскиных» эти странности? Ладно дети не видят, но взрослые-то точно обращали внимание Читать дальше 23 марта 2026
Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого Читать дальше 23 марта 2026
