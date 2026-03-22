Этот культовый фильм Гайдая в годы СССР не входил и в топ-10: сейчас его пересматривают каждый год даже зумеры

Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» давно считается одной из главных советских картин, которые традиционно пересматривают на новогодних праздниках. Фантастический сюжет о машине времени и перемещении между эпохами нашёл отклик даже у молодого поколения, которое называет эту ленту своим любимым фильмом времён СССР.

Однако путь картины к зрителю был непростым. Изначально «Иван Васильевич» мог так и остаться лежать на полках «Мосфильма». Всё решило случайное стечение обстоятельств.

Фильм в СССР

Сентябрь 1973-го ознаменовался выходом в прокат знаменитой советской комедии. Её посмотрело около 60 миллионов человек.

В том же году состоялся показ ленты в Нью-Йорке. Зарубежные зрители встретили фильм крайне одобрительно. На советском телевидении его впервые показали двумя годами позже.

В 1974 году «Советский экран» выступил с инициативой провести дискуссию о новой ленте известного комедиографа. Вслед за первыми хвалебными статьями в прессе появились более сдержанные, а подчас и откровенно критические публикации.

Журнал также организовал читательское голосование за лучший фильм года. По его итогам картина заняла лишь одиннадцатую позицию. Вскоре обсуждение работы Гайдая практически сошло на нет.

Фильм в 90-е

Ситуация с фильмом кардинально изменилась уже после распада СССР, и произошло это во многом случайно. В новогоднюю ночь с 1997 на 1998 год телезрители увидели на музыкальный проект «Старые песни о главном 3».

Сценарий этой работы был выстроен как логическое развитие событий «Ивана Васильевича» спустя 25 лет. В съёмках участвовали ведущие артисты из гайдаевской комедии.

Для публики конца девяностых, а особенно для молодёжи, этот мюзикл стал первой встречей с культовой лентой и её запоминающимися героями. Перед трансляцией в программу включили и оригинальную комедию.

Так картина впервые оказалась в новогодней сетке главного телеканала страны. С тех пор комедия прочно обосновалась в праздничном эфире.