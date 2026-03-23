Этот кулич на Пасху можно сделать даже за день до праздника: простой «монастырский» рецепт от звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей

23 марта 2026 13:17
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Актриса готовит такое блюдо год от года.

В советском кино еда всегда занимала особое место, даже если фильм был не про кулинарию. За этими кадрами стоял не просто реквизит, а целая культура домашнего гостеприимства, которую актеры нередко переносили и в свою реальную жизнь.

Оказывается, многие звезды советского экрана были не только талантливыми артистами, но и замечательными кулинарами, бережно хранившими семейные рецепты. Относится это и к пасхальному столу.

Наталья Варлей, например, до сих пор заранее планирует праздничное меню и всегда оставляет место для главного блюда — особенного монастырского кулича. Своим фирменным рецептом актриса поделилась как-то в программе «Жизнь и судьба».

Наталья Варлей призналась, что за свою жизнь перепробовала множество рецептов, но именно монастырский вариант кулича оказался самым любимым и, что важно, самым быстрым. С ним любая хозяйка справится буквально с утра, если нужно удивить гостей.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

По словам актрисы, готовится выпечка элементарно: сначала протирается триста граммов творога, отдельно взбиваются три яйца с небольшим количеством сахара и ванилина. Потом все это смешивается с растопленным сливочным маслом (его нужно граммов 70).

Затем в ход идет просеянная мука с разрыхлителем и щепотка соли. И уже в самом конце — изюм, который предварительно замачивают и обсушивают. Тесто готово, можно отправлять в духовку.

С глазурью тоже никаких сложностей. Варлей советует растопить белый шоколад на водяной бане и добавить ложку растительного масла. Важно не проворонить момент — смесь застывает на удивление быстро.

«Можно для красоты украсить кулич цукатами, в этом рецепте именно монастырского кулича обычно выкладывают крестик», — заключила звезда.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
