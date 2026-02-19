Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно

А вот зрители оценили очень высоко.

Иногда стриминги в очередной раз доказывают: зритель и критик — это две разные вселенные. Криминальная драма NBC «Охотничий отряд» после выхода на Netflix буквально взлетела в рейтингах и уверенно закрепилась в топе самых популярных сериалов в США — вопреки мнениям экспертов.

Внезапный успех на Netflix

По данным FlixPatrol, с 16 февраля сериал занимает третье место в американском топ-10 Netflix. Рядом — громкие хиты вроде «Любовь слепа» и «Адвокат Линкольна».

И это особенно любопытно, если учитывать, что критики приняли проект довольно прохладно. На Rotten Tomatoes после премьеры рейтинг оказался крайне низким, тогда как зрители оценили сериал значительно выше — их показатель держится на уровне 82%.

О чём сериал

В центре истории — агент ФБР Ребекка «Бекс» Хендерсон в исполнении Мелиссы Роксбург, знакомой зрителям по «Манифесту». Её героиня охотится за группой опасных убийц, сбежавших из сверхсекретной тюрьмы.

Но стандартная процедура поимки преступников быстро превращается в расследование куда более масштабного заговора. В проекте также снялись Ник Векслер, Патрик Сабонги, Джош Маккензи и Сара Гарсия.

Кстати, в одном из эпизодов обещают лёгкий реверанс в сторону «Манифеста» — для поклонников это приятный бонус.

Что ждать дальше

Актёр Патрик Сабонги в интервью Fangirlish намекнул, что во втором сезоне команда станет более сплочённой:

«По мере того как мы сближаемся как команда, между нами возникает что-то вроде семейных отношений…»

Он также отметил, что сюжет станет «намного более запутанным», а личные связи героев начнут влиять на ход расследования.

Получился парадокс: критики скептичны, зрители довольны, а Netflix получает очередной хит. Иногда именно так и рождаются самые обсуждаемые проекты.