Этот корейский сериал от Netflix лучший проект в жанре зомби-хоррор: 98% на RT это подтверждает

Южнокорейские сериалы уже давно захватили мир, но один проект сделал это раньше всех. Задолго до «Игры в кальмара» и глобального успеха дорам именно «Королевство» стало настоящим прорывом. И спустя годы этот зомби-триллер по-прежнему остается одним из самых высоко оценённых сериалов Netflix.

Королевство — первый крупный корейский хит Netflix

«Королевство» вышло в 2019 году и стало первым оригинальным корейским сериалом Netflix. Проект получил 98% на Rotten Tomatoes и быстро стал международным хитом.

Сериал показал, что корейские дорамы могут быть не только романтическими, но и масштабными, жесткими и кинематографичными. Именно после успеха «Королевства» Netflix начал активно инвестировать в корейский контент.

Историческая драма и зомби в одном сериале

Сюжет переносит зрителей в Корею XVII века. Наследный принц пытается раскрыть заговор при дворе, но сталкивается с куда более страшной угрозой — загадочной эпидемией, превращающей людей в зомби.

Сериал идеально балансирует между политическими интригами и хоррором. Здесь есть борьба за власть, дворцовые заговоры и напряженные сцены выживания, которые держат в напряжении до последней минуты.

Почему сериал до сих пор считается одним из лучших

«Королевство» выделяется не только сюжетом, но и атмосферой. Великолепные костюмы, мрачная картинка и быстрые зомби делают сериал особенно напряжённым.

При этом проект понравится разной аудитории: любителям исторических драм, поклонникам зомби-триллеров и фанатам корейских дорам. Именно поэтому «Королевство» до сих пор считается одним из лучших сериалов Netflix и обязательным к просмотру для всех любителей жанра.