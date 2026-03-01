Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»

Дэмиен Леоне официально объявил, что четвёртая часть «Ужасающего» поставит точку в истории клоуна‑маньяка. Режиссёр и сценарист в одном лице не стал раскрывать всех карт, но намекнул, что задумал нечто по‑настоящему безумное.

Главным событием финала станет грандиозная схватка между Артом и его главной противницей Сиенной Шоу, которую фанаты ждали все эти годы.

«Ужасающий 4»

Дэмиен Леоне официально подтвердил, что четвёртый «Ужасающий» станет финальной главой кровавой саги про молчаливого клоуна Арта. Режиссёр выложил в соцсетях эмоциональный пост, где признался, что сценарий уже почти готов, а подготовка к съёмкам стартует весной.

По его словам, эта часть получится самой сложной во всех смыслах — и по масштабу, и по эмоциональной нагрузке.

«Это самый ценный сценарий из всех, что я создал. На кону стоит очень многое. Поклонники, которые любят эту франшизу, заслуживают чего-то особенного», — отметил Леоне.

В Сети фанаты уже высказывают предположения, что клоун Арт в финале окончательно погибнет.

Франшиза

Всё началось в 2016 году с малобюджетного хоррора про клоуна‑убийцу, который выбрал Хэллоуин для своих кровавых игр. Никто тогда не ждал особого фурора, но «Ужасающий» неожиданно разлетелся по миру и собрал приличную кассу, а следом подтянулись два продолжения.

При общих затратах чуть больше двух миллионов франшиза умудрилась заработать зашкаливающие 110 миллионов долларов, доказав, что зритель всегда готов полюбить хорошо сделанный трэш. Когда именно выйдет четвёртая, прощальная часть, пока держится в секрете.