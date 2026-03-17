Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов

Кто сказал, что полезное не может быть вкусным? Создатели популярного мультсериала «Три кота» явно придерживаются другого мнения. Сладости занимают там особенное место, ведь папа котят работает на кондитерской фабрике, а позже открывает и собственное кафе.

Но не все его лакомства опасны для зубов и фигуры. К примеру, рецепт простых кексов без сахара оценят даже самые строгие приверженцы здорового питания. Получается настолько вкусно, что разница с обычной выпечкой практически незаметна.

Идеальный вариант для мам, которые переживают за рацион детей, и для тех, кто следит за фигурой, но совершенно не готов отказывать себе в маленьких радостях.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся простые продукты. Один банан, яйцо, немного какао и разрыхлителя — по пять граммов того и другого. Йогурта потребуется 60 граммов, желательно густого.

Мёда можно добавить по вкусу, ориентировочно 20 граммов. Ещё понадобятся 10 граммов горького шоколада, три грамма кокосовой стружки и пара миллилитров растительного масла для смазывания формы.

Приготовление

Банан нужно размять вилкой до состояния пюре, затем добавить яйцо, разрыхлитель и какао. Всё тщательно перемешать. Форму слегка смазать маслом, вылить в неё получившуюся смесь и отправить в микроволновку на три минуты.

Пока основа готовится, можно сделать соус — просто соединить йогурт с мёдом. Готовый кекс полить растопленным шоколадом, добавить соус и присыпать кокосовой стружкой для украшения.