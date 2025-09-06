Меню
Этот кадр в «Унесённых призраками» заметили единицы: Миядзаки спрятал там «пасхалку» только для фанатов

6 сентября 2025 14:44
Кадр из мультфильма «Унесённые призраками»

Лента отсылала на другой проект автора.

Студия Ghibli давно стала синонимом глубоких историй, где магия переплетается с обычной жизнью. Их мультфильмы захватывают не только сюжетом, но и невероятной детализацией — каждый кадр наполнен смыслом, который можно разглядывать бесконечно.

Именно поэтому поклонники студии так любят пересматривать её работы: в них всегда можно найти новые, почти незаметные детали. Есть там и редкие пасхалки.

Сюжет мультфильма «Унесённые призраками»

Проект начинается с обычной семейной поездки, которая оборачивается путешествием в потусторонний мир. Девочка Тихиро и её родители случайно находят заброшенный парк развлечений, где теряют связь с реальностью. Взрослые, поддавшись искушению, превращаются в свиней после угощения в таинственном ресторане.

Теперь Тихиро предстоит выжить в городе, где правят духи и магия, и найти способ вернуть родителям человеческий облик. Ей придётся столкнуться с коварной колдуньей Юбабой, завести неожиданных союзников и пройти через испытания, которые заставят её повзрослеть всего за несколько дней.

Сюжет мультфильма «Ведьмина служба доставки»

По древнему обычаю, каждая юная ведьма, достигнув тринадцати лет, должна покинуть родной дом на год. Ей предстоит самостоятельно найти город, где нет других колдуний, обустроить быт и доказать, что она умеет применять свои способности в реальном мире.

Главная героиня Кики как раз в этом возрасте. Вооружившись маминой метлой, верным котом Дзидзи и старым транзистором, она отправляется в путь. Ей предстоит не только найти подходящий приморский городок, но и освоить профессию — ведь магию нужно превратить в источник дохода.

Кадр из мультфильма «Ведьмина служба доставки»

Пасхалка в мультфильме «Унесённые призраками»

Студия Ghibli редко прячет отсылки к своим работам, но в «Унесённых призраками» есть особенная деталь. В сцене в хижине Дзенибы на стене висит гобелен с узнаваемым силуэтом: девочка-ведьма с котом, очень напоминающая Кики из «Ведьминой службы доставки».

Кадр из мультфильма «Унесённые призраками»

Хотя у неё нет красного банта, поза однозначно отсылают к той самой юной курьерше на метле. Эта отсылка намекает, что миры студии могут быть связаны тонкими нитями, а героини существуют где-то рядом, в параллельных реальностях, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультфильмов «Ведьмина служба доставки» (1989), «Унесённые призраками» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
