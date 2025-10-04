Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video

Фантастика иногда творит чудеса не только на экране, но и за его пределами. «Морбиус» — один из самых высмеиваемых фильмов Marvel последних лет — внезапно ворвался в топ Prime Video, доказав: даже провалы могут обрести вторую жизнь.

От позора до реабилитации

В 2022 году «Морбиус» с Джаредом Лето в роли загадочного вампира-антигероя дважды провалился в прокате. Картина, на которую Sony возлагала надежды как на важный элемент паучьей вселенной, получила едкие отзывы критиков и шквал мемов в интернете. Тогда фильм быстро записали в категорию «худших супергеройских проектов десятилетия».

Но стриминг умеет дарить шанс на перерождение. С 1 сентября 2025 года «Морбиус» доступен на Prime Video и сразу поднялся в чартах, опередив громкие релизы. Сейчас он держится в топ-5 самых просматриваемых фильмов платформы.

В чём секрет нового успеха

Почему зрители спустя три года обратили внимание на фильм, который когда-то высмеивали? Возможно, сыграла роль лёгкая самоирония картины и её чрезмерная «комиксовая» абсурдность. То, что раньше вызывало недоумение, теперь воспринимается как своеобразное guilty pleasure — кино, которое смотрят ради атмосферы трэша.

К тому же осень — сезон хорроров, и история про учёного-вампира органично вписалась в марафоны зрителей. Доктор Морбиус, который вместе со сводным братом превращается в чудовище ради спасения от болезни крови, неожиданно стал главным «страшным развлечением» Prime Video.

Культовый статус или случайная волна?

Может ли «Морбиус» стать культовым фильмом? Пока он скорее остаётся мемом, чем серьёзным супергеройским проектом. Но нынешняя популярность доказывает: зрители не списали его со счетов. А значит, у Sony ещё есть шанс переосмыслить персонажа и, возможно, даже вернуться к идее сиквела.

Парадокс в том, что именно дурная слава и десятки шуток обеспечили фильму второе дыхание. И теперь «Морбиус» живёт по новому правилу: «It’s Morbin’ time» — но уже не на экранах кинотеатров, а в плейлистах подписчиков Prime Video.

