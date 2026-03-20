Этот хоррор уже называют главным кошмаром года: 94% на RT — а ведь даже еще премьеры не было

Фильм ужасов «Хокум» впервые показали на фестивале SXSW в Техасе. После премьеры в Сети появились первые отзывы — и рецензенты восхищены.

В мировой прокат лента выходит 1 мая. В российских кинотеатрах фильм стартует 7 мая.

Сюжет

Писатель Ом Бауман, работающий в жанре ужасов, приезжает в уединённую гостиницу в Ирландии. Его цель — развеять там прах родителей. Вскоре в отеле начинают исчезать люди. Ом пытается разобраться, что происходит. Он выясняет: возможно, причина в ведьме, которая обитает в этом месте.

Отзывы

Фильм «Хокум» с Адамом Скоттом в главной роли понравился критикам. На Rotten Tomatoes у него 94% свежести. На Metacritic рейтинг составляет 73 балла из ста.

Журналисты отмечают, что картина действительно пугает.