Этот хоррор уже называют главным кошмаром года: 94% на RT — а ведь даже еще премьеры не было

20 марта 2026 17:09
Лента впечатлила даже опытных критиков.

Фильм ужасов «Хокум» впервые показали на фестивале SXSW в Техасе. После премьеры в Сети появились первые отзывы — и рецензенты восхищены.

В мировой прокат лента выходит 1 мая. В российских кинотеатрах фильм стартует 7 мая.

Сюжет

Писатель Ом Бауман, работающий в жанре ужасов, приезжает в уединённую гостиницу в Ирландии. Его цель — развеять там прах родителей. Вскоре в отеле начинают исчезать люди. Ом пытается разобраться, что происходит. Он выясняет: возможно, причина в ведьме, которая обитает в этом месте.

Кадр из фильма «Хокум»

Отзывы

Фильм «Хокум» с Адамом Скоттом в главной роли понравился критикам. На Rotten Tomatoes у него 94% свежести. На Metacritic рейтинг составляет 73 балла из ста.

Журналисты отмечают, что картина действительно пугает.

«Этот хоррор нужен зрителям», «История держит в напряжении и содержит одни из лучших скримеров за последнее время», — пишут рецензенты.

Светлана Левкина
Эти 3 свежих хоррора 2026 года уже напугали миллионы: собрали новинки с хорошим рейтингом — посмотрите на выходных Эти 3 свежих хоррора 2026 года уже напугали миллионы: собрали новинки с хорошим рейтингом — посмотрите на выходных Читать дальше 20 марта 2026
Этот фильм Вильнёва не устарел за 13 лет — его считают даже круче «Дюны»: 87% на RT и топ Кинопоиска Этот фильм Вильнёва не устарел за 13 лет — его считают даже круче «Дюны»: 87% на RT и топ Кинопоиска Читать дальше 20 марта 2026
«Лучшая работа Джеки Чана за последнее десятилетие»: этот фильм наделал много шума еще в 2025 году, но до России добрался только сейчас «Лучшая работа Джеки Чана за последнее десятилетие»: этот фильм наделал много шума еще в 2025 году, но до России добрался только сейчас Читать дальше 20 марта 2026
Если бы Джек все-таки выжил: вот какой печальный финал ждал бы его с Роуз в «Титанике» Если бы Джек все-таки выжил: вот какой печальный финал ждал бы его с Роуз в «Титанике» Читать дальше 19 марта 2026
Этот голливудский мультик — идеальный вариант, чтобы узнать всё о Пасхальном кролике: лучший выбор для семейного вечера с детьми Этот голливудский мультик — идеальный вариант, чтобы узнать всё о Пасхальном кролике: лучший выбор для семейного вечера с детьми Читать дальше 19 марта 2026
Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты Читать дальше 21 марта 2026
Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Читать дальше 21 марта 2026
«Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю «Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю Читать дальше 21 марта 2026
В фильме показали лишь малую часть: что на самом деле скрывал Отдел тайн в «Гарри Поттере» В фильме показали лишь малую часть: что на самом деле скрывал Отдел тайн в «Гарри Поттере» Читать дальше 21 марта 2026
