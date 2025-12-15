Меню
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что

15 декабря 2025 19:06
Кадр из сериала «Балабол»

Авторы снимают уже 10-й по счету сезон.

Среди всех сериалов НТВ «Балабол» особенно выделяется крепким детективным сюжетом и настоящим брутальным, мужским «характером». Но как это часто бывает с проектами-долгожителями экрана, уникальная атмосфера может постепенно теряться.

Вот и поклонники «Балабола» с сожалением признали, что картина к 8 сезону уже мало похожа на детектив.

Критика сериала «Балабол»

Пользователи Сети, вспоминая первые сезоны с Константином Юшкевичем, отмечают, что изначально проект воспринимался как более серьёзная и драматичная работа. Однако, по общему мнению, это осталось в прошлом.

«Комедийную природу "Балабола", которую он обрел в последних сезонах, уже даже не пытаются скрывать», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

При этом смена акцента, судя по отзывам, не пошла проекту на пользу.

«Занудный стал. Если это комедия — не смешная. Если детектив — то для среднего школьного возраста становится. Сценариста бы со свежими идеями сюда да режиссёра потолковей. Артисты то играют талантливо и с удовольствием», — отмечают в Сети.

Кадр из сериала «Балабол»

Девятый сезон «Балабола»

Однако создатели сериала не планируют ставить точку в истории «Балабола». Уже в 2026 году у этого хита НТВ должен выйти девятый по счёту сезон. В нём главного героя ждёт новый, возможно, самый серьёзный противник за всё время — бывший боец спецназа по фамилии Макеев.

Параллельно с профессиональными вызовами, сложности возникнут и в личной жизни Балабола. Его отношения с Марьям войдут в полосу напряжённости, и ему на собственном опыте предстоит узнать, каково это — когда работа для любимого человека оказывается важнее семьи.

Более того, производство проекта уже смотрит в будущее — по информации, съёмки десятого сезона «Балабола» стартовали, что гарантирует продолжение этой длинной телевизионной саги.

Ранее портал «Киноафиша» писал про смысл названия сериала.

Фото: Кадры из сериала «Балабол»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
