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Этот детектив НТВ заставил «Невского» пыль глотать: называют лучшим сериалом за последние годы

29 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Темная лошадка»

Зрители в восторге от ленты.

Самый высокий пользовательский рейтинг на IMDb среди сериалов НТВ неожиданно принадлежит не боевику и не популярным проектам вроде «Невского», а ироническому детективу «Тёмная лошадка». У проекта 8,1 баллов из 10, и это не случайно.

История не просто закручена, а держит внимание на протяжении всего хронометража. «Тёмную лошадку» можно смело рекомендовать тем, кому надоели шаблонные сюжеты и хочется чего-то действительно качественного, без лишнего пафоса.

Сюжет сериала «Темная лошадка»

Главные герои сериала — люди из разных миров, чьи пути пересекаются случайно. Бизнесмен Дронов, давно находящийся в поле зрения следствия, становится виновником ДТП с участием капитана Кутика — полицейского, известного своей бескомпромиссностью.

Попытка уладить конфликт на месте оборачивается уголовным делом о взятке, а крупная сделка оказывается под угрозой срыва. Дальнейшее развитие событий строится на том, как изменятся приоритеты героев, окружение и взгляды.

Кадр из сериала «Темная лошадка»

Отзывы о сериале

Зрители чаще всего отмечают в сериале главное — взаимодействие персонажей. Капитан Кутик — принципиальный до педантичности, свято верит в закон. Бизнесмен Дронов — человек девяностых, привыкший решать дела через связи. Их разговоры напоминают мини-спектакль.

Режиссёр и авторы сценария сделали историю, которая редко встречается сейчас: лёгкую по форме, но неглупую по сути. Если хочется посмотреть сериал, где диалоги надо слушать, а героев — разглядывать, «Тёмная лошадка» точно подойдёт.

«Посмотрел с удовольствием: лёгкий, с юмором, не перегруженный», «Отличный сериал: актёры живые, операторская работа радует, характеры прописаны чётко — даже у эпизодических героев», «Честно говоря, не ждал такого после первой серии. А в итоге почти все исполнители стали для меня любимыми», «Лучшая работа в ироничном детективном жанре за последние годы», — делятся мнениями зрители.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Темная лошадка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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