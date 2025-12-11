Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»

«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»

11 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Очень странные дела»

По мнению эксперта, такая ситуация закономерна.

На днях стали известны номинанты на будущую премию «Золотой глобус». И зрители тут же обратили внимание на определенную закономерность.

Финальный сезон сериала «Очень странные дела», абсолютный хит этого года, чья премьера обрушила сервера Netflix, не заявлен ни в одной категории. На «Золотом глобусе» предпочли сделать вид, что проекта и вовсе не было. И, как считают эксперты, этому есть объяснение.

«Очень странные дела» на «Золотом глобусе»

Netflix сделал ставку, выдвинув на рассмотрение первые четыре завершающих эпизода и заявив весь свой звездный ансамбль в категориях второго плана. Однако этот ход не сработал — ни один из актёров не пробился в финальные списки, а сам сериал, хоть и претендовал на звание лучшей драмы, снова остался за бортом основных номинаций.

Эта ситуация не нова для проекта. Ещё в 2017 и 2018 годах шоу пробивалось в список номинантов на лучшую драму. Но с тех пор тренд лишь укрепился: несмотря на глобальную истерию вокруг событий в Хоукинсе, статуэтка «Глобуса» так и не оказалась в руках создателей. Франшиза завершает свой путь, не сумев покорить эту конкретную премию.

Официальное признание к шоу приходило в основном через другие стороны. Дюжину премий «Эмми» авторы собрали за безупречный монтаж, атмосферный звук, харизматичный грим и запоминающееся музыкальное сопровождение.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Мнение кинокритика

Эксперты считают, что в лишении «Очень странных дел» номинаций есть закономерность.

«Сериал обычно массово уходит с номинациями на "Эмми" по техническим и визуальным категориям, а на "Золотом глобусе" таких категорий нет. Кроме того, это жанровый проект, пусть и сделанный большими авторами. А "Золотой глобус" обычно подмечает именно, в первую очередь, авторские работы. Вижу причину именно в "индустриальном" распределении телевизионных наград между "Эмми" и "Глобусом", — объяснила в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик Оксана Агапова.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом» Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом» Читать дальше 11 декабря 2025
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер «Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер Читать дальше 11 декабря 2025
Почему Генри не может войти в пещеру Макс? В «Очень странных делах» фанаты нашли подсказку, которая переворачивает историю Векны Почему Генри не может войти в пещеру Макс? В «Очень странных делах» фанаты нашли подсказку, которая переворачивает историю Векны Читать дальше 11 декабря 2025
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону Читать дальше 10 декабря 2025
«Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом «Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом Читать дальше 10 декабря 2025
Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Читать дальше 9 декабря 2025
Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Читать дальше 9 декабря 2025
157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще 157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше