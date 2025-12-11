«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»

На днях стали известны номинанты на будущую премию «Золотой глобус». И зрители тут же обратили внимание на определенную закономерность.

Финальный сезон сериала «Очень странные дела», абсолютный хит этого года, чья премьера обрушила сервера Netflix, не заявлен ни в одной категории. На «Золотом глобусе» предпочли сделать вид, что проекта и вовсе не было. И, как считают эксперты, этому есть объяснение.

«Очень странные дела» на «Золотом глобусе»

Netflix сделал ставку, выдвинув на рассмотрение первые четыре завершающих эпизода и заявив весь свой звездный ансамбль в категориях второго плана. Однако этот ход не сработал — ни один из актёров не пробился в финальные списки, а сам сериал, хоть и претендовал на звание лучшей драмы, снова остался за бортом основных номинаций.

Эта ситуация не нова для проекта. Ещё в 2017 и 2018 годах шоу пробивалось в список номинантов на лучшую драму. Но с тех пор тренд лишь укрепился: несмотря на глобальную истерию вокруг событий в Хоукинсе, статуэтка «Глобуса» так и не оказалась в руках создателей. Франшиза завершает свой путь, не сумев покорить эту конкретную премию.

Официальное признание к шоу приходило в основном через другие стороны. Дюжину премий «Эмми» авторы собрали за безупречный монтаж, атмосферный звук, харизматичный грим и запоминающееся музыкальное сопровождение.

Мнение кинокритика

Эксперты считают, что в лишении «Очень странных дел» номинаций есть закономерность.

«Сериал обычно массово уходит с номинациями на "Эмми" по техническим и визуальным категориям, а на "Золотом глобусе" таких категорий нет. Кроме того, это жанровый проект, пусть и сделанный большими авторами. А "Золотой глобус" обычно подмечает именно, в первую очередь, авторские работы. Вижу причину именно в "индустриальном" распределении телевизионных наград между "Эмми" и "Глобусом", — объяснила в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик Оксана Агапова.

