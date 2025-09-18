Этот хит Netflix новым сезоном словно вырвал сердца у зрителей: 5 причин, по которым он должен был закончиться раньше

Фанаты ждали эпическую сагу о Континенте на долгие годы вперёд, но реальность оказалась куда прозаичнее. После выхода третьего сезона «Ведьмака» стало ясно: проект теряет почву под ногами.

И даже смена актёра в главной роли вряд ли спасёт ситуацию. Вот пять причин, по которым сериалу стоило поставить точку именно после третьего сезона.

Уход Генри Кавилла сломал магию

Генри Кавилл был лицом «Ведьмака». Его страсть к первоисточнику и харизма сделали Геральта настоящим культовым образом. Но когда в 2022 году стало известно, что актёр покидает проект, а его заменит Лиам Хемсворт, зрители восприняли это как предательство.

Новость появилась за несколько месяцев до выхода третьего сезона и моментально омрачила кампанию по его продвижению. Рейтинги премьеры упали на 15 %, и было очевидно: фанаты разочарованы.

Третий сезон подтвердил кризис

Если первый сезон поддержали зрители, второй — критики, то третий разочаровал обоих. На Rotten Tomatoes оценки просели, а на Popcornmeter сериал едва набрал 19 %.

Это был тревожный сигнал: история перестала увлекать, сценарные ходы казались вторичными, а интрига — надуманной. Многие фанаты восприняли третий сезон как логичное завершение, и возвращаться ради Хемсворта уже не собираются.

Лиам Хемсворт — не та замена

Никто не спорит: Лиам — профессионал, и вина за уход Кавилла не на нём. Но зрители слишком привыкли к харизме Генри. Хемсворт не смог (и вряд ли сможет) повторить эту магию.

В Голливуде его пытались сделать звездой первой величины, но пока он остаётся в тени братьев. Для образа Геральта, где нужны мощь и глубина, этого оказалось мало.

План на семь сезонов рухнул

Изначально Netflix обещал долгую историю — целых семь сезонов. Но в 2024 году стало известно: «Ведьмак» завершится на пятом.

Получается, весь скандал с заменой актёра ради всего лишь двух сезонов? Такое ощущение, что продюсеры просто доводят контракт до конца, понимая, что без Кавилла проект уже не спасти.

Реакция на трейлер всё объяснила

Может быть, фанаты перегнули палку и Хемсворт окажется отличным Геральтом? Увы, тизер четвёртого сезона вызвал лишь волну критики.

«Лиам вырывает сердце у призрака — символично для того, что продюсеры сделали с сериалом», — пишут зрители.

Комментарии переполнены сарказмом, а интерес к шоу падает.

Итог

«Ведьмак» мог бы войти в историю как один из лучших фэнтези-сериалов современности. Но вместо этого Netflix решил продолжать проект, когда магия уже рассеялась. И, судя по всему, после третьего сезона сериал действительно должен был закончиться.

