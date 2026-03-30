Этот горячий хит HBO с Колином Фарреллом никак не может получить 2 сезон: «Не уверен, что это разумный шаг»

Будущее второго сезона «Пингвина» по-прежнему окутано туманом. Колин Фаррелл не против вновь примерить образ Освальда Кобблпота, но лишь при одном условии: сценарий должен быть по-настоящему убедительным. Руководство HBO, в свою очередь, признает, что работа над проектом временно заморожена.

Кейси Блойс, возглавляющий канал, подтвердил, что перспективы второго сезона пока остаются размытыми. Для шоу, два года назад стартовавшего с феноменальным успехом у критиков, принесшего Фарреллу «Золотой глобус», а Кристин Милиоти — премию «Эмми», такая неопределенность выглядит особенно тревожной.

Сериал, в котором актер перевоплотился в одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Готэма, собрал впечатляющий состав. Однако разговоры о продолжении уже давно затихли.

Год назад Кейси Блойс намекал, что обсуждения сиквела, по крайней мере, ведутся. Сейчас же ситуация выглядит иначе.

Сам исполнитель главной роли не испытывает желания форсировать события. В беседе с журналистами он дал понять, что не горит желанием сниматься в продолжении и согласится на это только в том случае, если появится по-настоящему сильная сюжетная идея, которая будет органично вписана в киновселенную, выстроенную Мэттом Ривзом.

В другом интервью Фаррелл высказался еще более скептически.

«Не уверен, что это разумный шаг. Не представляю, как к этому подступиться…», — признался он.

На сегодняшний день второй сезон «Пингвина» заморожен, и никто не берется утверждать, что он когда-нибудь выйдет. Тем не менее, поклонники все же увидят Колина Фаррелла в образе Освальда Кобблпота в «Бэтмене 2» — премьера картины запланирована на октябрь 2027 года.