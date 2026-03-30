Этот горячий хит HBO с Колином Фарреллом никак не может получить 2 сезон: «Не уверен, что это разумный шаг»

30 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Пингвин»

Сериал пока на паузе.

Будущее второго сезона «Пингвина» по-прежнему окутано туманом. Колин Фаррелл не против вновь примерить образ Освальда Кобблпота, но лишь при одном условии: сценарий должен быть по-настоящему убедительным. Руководство HBO, в свою очередь, признает, что работа над проектом временно заморожена.

Кейси Блойс, возглавляющий канал, подтвердил, что перспективы второго сезона пока остаются размытыми. Для шоу, два года назад стартовавшего с феноменальным успехом у критиков, принесшего Фарреллу «Золотой глобус», а Кристин Милиоти — премию «Эмми», такая неопределенность выглядит особенно тревожной.

Сериал, в котором актер перевоплотился в одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Готэма, собрал впечатляющий состав. Однако разговоры о продолжении уже давно затихли.

Год назад Кейси Блойс намекал, что обсуждения сиквела, по крайней мере, ведутся. Сейчас же ситуация выглядит иначе.

Сам исполнитель главной роли не испытывает желания форсировать события. В беседе с журналистами он дал понять, что не горит желанием сниматься в продолжении и согласится на это только в том случае, если появится по-настоящему сильная сюжетная идея, которая будет органично вписана в киновселенную, выстроенную Мэттом Ривзом.

В другом интервью Фаррелл высказался еще более скептически.

«Не уверен, что это разумный шаг. Не представляю, как к этому подступиться…», — признался он.

На сегодняшний день второй сезон «Пингвина» заморожен, и никто не берется утверждать, что он когда-нибудь выйдет. Тем не менее, поклонники все же увидят Колина Фаррелла в образе Освальда Кобблпота в «Бэтмене 2» — премьера картины запланирована на октябрь 2027 года.

Фото: Кадры из сериала «Пингвин»
Светлана Левкина
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Читать дальше 5 апреля 2026
На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов Читать дальше 4 апреля 2026
Продолжение «Рыцаря Семи Королевств» исправит промах «Игры престолов» и «Дома Дракона»: раскрыта дата премьеры 2 сезона Продолжение «Рыцаря Семи Королевств» исправит промах «Игры престолов» и «Дома Дракона»: раскрыта дата премьеры 2 сезона Читать дальше 2 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
