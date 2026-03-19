Киноафиша Статьи Этот голливудский мультик — идеальный вариант, чтобы узнать всё о Пасхальном кролике: лучший выбор для семейного вечера с детьми

Этот голливудский мультик — идеальный вариант, чтобы узнать всё о Пасхальном кролике: лучший выбор для семейного вечера с детьми

19 марта 2026 21:31
Кадр из фильма «Бунт ушастых» (2011)

Проект 2011 года не устарел.

Для российского зрителя Пасха — это прежде всего аромат сдобных куличей, разноцветные яйца и торжественная ночная литургия. За океаном же праздничная атмосфера выглядит совершенно иначе: там безраздельно властвует Пасхальный кролик.

Пушистый герой тайно раскладывает угощения по дому, а главным развлечением для детей становится утренняя охота за спрятанными яйцами.

Если вы когда-нибудь задумывались, откуда взялся этот ушастый персонаж и почему именно ему доверили доставлять подарки, рекомендуем обратить внимание на комедийный фильм «Бунт ушастых», вышедший в 2011 году.

Сюжет

В центре истории — молодой кролик, которому по наследству положено стать следующим Пасхальным кроликом и разносить яйца детям. Но его самого тянет совсем в другую сторону: он мечтает о сцене, ударной установке и карьере рок-музыканта.

Не найдя поддержки у семьи, он сбегает в Лос-Анджелес, чтобы собрать собственную группу. Тем временем на Пасхальном острове зреет заговор, который грозит сорвать праздник и разрушить многолетние традиции. Спасти положение может только возвращение блудного сына.

Кадр из фильма «Бунт ушастых» (2011)

Особенности

Создатели картины с юмором обыграли классические атрибуты американской Пасхи. В одном из эпизодов зрителю наглядно демонстрируют «логистику» праздника: оказывается, доставка яиц за одну ночь организована по тому же принципу, что и рождественская работа Санты, просто со сдвигом по календарю.

Любопытным бонусом идет сцена после титров, которая остроумно поясняет, почему в Китае этот праздник не прижился.

Хотя рейтинг картины на «Кинопоиске» скромный — всего 6.1, эта цифра не отражает её главного достоинства. Это добрая, забавная лента, которая идеально впишется в семейный вечер.

Фото: Кадры из фильма «Бунт ушастых» (2011)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
