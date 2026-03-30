Этот герой «Игры престолов» был влиятельнее королей, хотя называли его унизительно: почему у Мизинца было такое имя

30 марта 2026 22:00
С ним связана интересная история.

Вселенная «Игры престолов» изобиловала персонажами, которые вертели колесо истории. Среди них были те, кто управлял судьбами королевств, не прикасаясь к оружию. Их влияние часто оказывалось куда более весомым, чем у тех, кто блистал на виду.

К числу таких невидимых властителей принадлежал и Питер Бейлиш. Он ни разу не обнажал меч, но его интриги перекраивали карту Вестероса, а слово могло стоить жизни. Современники считали его одним из самых опасных игроков на политической арене.

При этом за спиной у Бейлиша закрепилось прозвище, от которого веяло не величием, а унижением — Мизинец. И у этого прозвища была своя, далеко не героическая предыстория.

Питер Бейлиш

Среди всех игроков Вестероса этот человек отличался особым даром: он умел внушать доверие кому угодно. Свои знания и связи он предлагал как инструмент для достижения власти, обещая вознести собеседника на вершину, а сам в это время расставлял фигуры на собственной доске.

В деньгах он не испытывал нужды. Мало того что Бейлиш занимал пост королевского казначея, так еще и владел сетью доходных заведений. Для выходца из захудалого дворянского рода, которому от предков достались лишь бесплодные земли на каменистых мысах, такое положение казалось немыслимой удачей.

Мизинец

Родовые владения Бейлишей располагались на северо-востоке Долины Аррен — в краю, который на картах Вестероса значился как Персты. Однако взрослел Питер не там, а в Риверране. Лорд Талли взял мальчика на воспитание.

С приемными детьми лорда у Бейлиша сложились не простые отношения. Он пылал безответной страстью к Кейтилин — та же его попросту не замечала. А Эдмур то и дело отпускал в его сторону язвительные шутки.

Именно он и придумал прозвище Мизинец, обыграв два обстоятельства: происхождение «братца» с Перстов и его низкорослое, тщедушное сложение.

Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Продолжение «Рыцаря Семи Королевств» исправит промах «Игры престолов» и «Дома Дракона»: раскрыта дата премьеры 2 сезона Продолжение «Рыцаря Семи Королевств» исправит промах «Игры престолов» и «Дома Дракона»: раскрыта дата премьеры 2 сезона Читать дальше 2 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Читать дальше 5 апреля 2026
На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов Читать дальше 4 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
А если бы все-таки Станнис занял Железный трон? Этот поворот мог бы спасти Вестерос в «Игре престолов» А если бы все-таки Станнис занял Железный трон? Этот поворот мог бы спасти Вестерос в «Игре престолов» Читать дальше 5 апреля 2026
