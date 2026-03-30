Этот герой «Игры престолов» был влиятельнее королей, хотя называли его унизительно: почему у Мизинца было такое имя

Вселенная «Игры престолов» изобиловала персонажами, которые вертели колесо истории. Среди них были те, кто управлял судьбами королевств, не прикасаясь к оружию. Их влияние часто оказывалось куда более весомым, чем у тех, кто блистал на виду.

К числу таких невидимых властителей принадлежал и Питер Бейлиш. Он ни разу не обнажал меч, но его интриги перекраивали карту Вестероса, а слово могло стоить жизни. Современники считали его одним из самых опасных игроков на политической арене.

При этом за спиной у Бейлиша закрепилось прозвище, от которого веяло не величием, а унижением — Мизинец. И у этого прозвища была своя, далеко не героическая предыстория.

Питер Бейлиш

Среди всех игроков Вестероса этот человек отличался особым даром: он умел внушать доверие кому угодно. Свои знания и связи он предлагал как инструмент для достижения власти, обещая вознести собеседника на вершину, а сам в это время расставлял фигуры на собственной доске.

В деньгах он не испытывал нужды. Мало того что Бейлиш занимал пост королевского казначея, так еще и владел сетью доходных заведений. Для выходца из захудалого дворянского рода, которому от предков достались лишь бесплодные земли на каменистых мысах, такое положение казалось немыслимой удачей.

Мизинец

Родовые владения Бейлишей располагались на северо-востоке Долины Аррен — в краю, который на картах Вестероса значился как Персты. Однако взрослел Питер не там, а в Риверране. Лорд Талли взял мальчика на воспитание.

С приемными детьми лорда у Бейлиша сложились не простые отношения. Он пылал безответной страстью к Кейтилин — та же его попросту не замечала. А Эдмур то и дело отпускал в его сторону язвительные шутки.

Именно он и придумал прозвище Мизинец, обыграв два обстоятельства: происхождение «братца» с Перстов и его низкорослое, тщедушное сложение.