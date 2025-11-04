Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме

Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме

4 ноября 2025 07:00
Кадр из мультсериала «Боруто: Новое поколение Наруто»

Его потенциал не раскрыли.

Уже в «Наруто» был особенный герой, позиционирующий себя как будущий соперник центрального персонажа и следующий потенциальный хокаге. Именно поэтому фанаты надеялись на развитие арки этого ниндзя в сиквеле «Боруто: Новое поколение Наруто».

Но эти ожидания не оправдались. У героя были возможности проявить себя в лидерстве, стратегии и боях, но его отодвинули на задний план в пользу новых лиц и сюжетных линий. В результате Конохамару — молодой и энергичный ниндзя из ранних эпизодов «Наруто» — остался с нераскрытым потенциалом.

Конохамару в аниме «Наруто»

Конохамару Сарутоби был представлен в начале «Наруто» как внук Третьего хокаге, Хирузена Сарутоби. Одна только его родословная задала высокие ожидания, намекая, что он станет лидером.

Даже в детстве Конохамару демонстрировал зрителям свои амбиции и решимость. Когда он встретил Наруто, то с юных лет поставил себе цель превзойти его и самому стать Хокаге.

Эта динамика сделала его увлекательным персонажем и сразу же подготовила почву для будущего сериала.

Кадр из мультсериала «Наруто»

Конохамару в аниме «Боруто»

В сиквеле Конохамару стал жоунином, ответственным за команду, в состав которой входят Боруто, Сарада Учиха и Мицуки. И потенциал персонажа не был раскрыт.

Несмотря на высокий уровень навыков, он едва ли добился каких-либо решающих побед. А новое повествование оставляло его огромный талант в тени как сверстников, так и учеников.

«Отодвигание Конохамару на задний план в "Боруто" было одной из самых больших ошибок сериала, упустившего шанс показать его рост и потенциал», — считают фанаты.

Кадр из мультсериала «Боруто: Новое поколение Наруто»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто сильнее — Наруто или Саске.

Фото: Кадры из мультсериалов «Наруто», «Боруто: Новое поколение Наруто»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни Читать дальше 4 ноября 2025
Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Читать дальше 4 ноября 2025
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских Читать дальше 3 ноября 2025
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать? Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать? Читать дальше 3 ноября 2025
История с лезвиями только выдумка? Почему банду «Острых козырьков» называли именно так История с лезвиями только выдумка? Почему банду «Острых козырьков» называли именно так Читать дальше 3 ноября 2025
А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика Читать дальше 3 ноября 2025
Эту героиню «Ликвидации» звали совсем по-другому: скрытый смысл имени Норы поняли не все Эту героиню «Ликвидации» звали совсем по-другому: скрытый смысл имени Норы поняли не все Читать дальше 3 ноября 2025
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Читать дальше 3 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше