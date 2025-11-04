Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме

Уже в «Наруто» был особенный герой, позиционирующий себя как будущий соперник центрального персонажа и следующий потенциальный хокаге. Именно поэтому фанаты надеялись на развитие арки этого ниндзя в сиквеле «Боруто: Новое поколение Наруто».

Но эти ожидания не оправдались. У героя были возможности проявить себя в лидерстве, стратегии и боях, но его отодвинули на задний план в пользу новых лиц и сюжетных линий. В результате Конохамару — молодой и энергичный ниндзя из ранних эпизодов «Наруто» — остался с нераскрытым потенциалом.

Конохамару в аниме «Наруто»

Конохамару Сарутоби был представлен в начале «Наруто» как внук Третьего хокаге, Хирузена Сарутоби. Одна только его родословная задала высокие ожидания, намекая, что он станет лидером.

Даже в детстве Конохамару демонстрировал зрителям свои амбиции и решимость. Когда он встретил Наруто, то с юных лет поставил себе цель превзойти его и самому стать Хокаге.

Эта динамика сделала его увлекательным персонажем и сразу же подготовила почву для будущего сериала.

Конохамару в аниме «Боруто»

В сиквеле Конохамару стал жоунином, ответственным за команду, в состав которой входят Боруто, Сарада Учиха и Мицуки. И потенциал персонажа не был раскрыт.

Несмотря на высокий уровень навыков, он едва ли добился каких-либо решающих побед. А новое повествование оставляло его огромный талант в тени как сверстников, так и учеников.

«Отодвигание Конохамару на задний план в "Боруто" было одной из самых больших ошибок сериала, упустившего шанс показать его рост и потенциал», — считают фанаты.

