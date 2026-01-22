Меню
Этот французский фильм от Netflix только кажется триллером: концовка делает его хитом в мире научной фантастики

22 января 2026 20:04
Кадр из фильма «Кислород»

Жаль, что он не обрел популярности на стриминге.

Французский триллер «Кислород» (2021) на Netflix начинается как классическая история про «человека в коробке», а заканчивается поворотом, который меняет смысл каждого кадра. Здесь всего одна героиня, одна капсула и убывающий кислород — но напряжение такое, будто вокруг рушится целый мир.

Почему «Кислород» работает как идеальный триллер в замкнутом пространстве

В «Кислороде» нет толпы персонажей, параллельных линий и лишней болтовни. Лиз Хансен приходит в себя в криокапсуле, привязанная, с провалами в памяти и с таймером на жизнь: воздух заканчивается. Всё. Дальше начинается чистая борьба человека с паникой, телом и системой, которая не собирается сочувствовать.

Именно поэтому фильм так цепляет: вы смотрите не «сюжет», а состояние. Страх здесь физический — как холодный металл под кожей. И чем меньше у Лиз времени, тем отчётливее становится вопрос: а что, если выбраться наружу уже некуда?

Мелани Лоран вытягивает фильм на одном дыхании

Такой формат держится на актрисе — и Мелани Лоран действительно делает эту историю живой. Её героиня не выглядит суперсолдатом и не превращается в «железную леди» ради эффектного кадра. Она паникует, злится, торгуется, ломается и снова собирается в кулак — ровно так, как сделал бы любой нормальный человек, оказавшись запертым в железном гробу.

Финал, который превращает «Кислород» в настоящую научную фантастику

Поначалу фильм легко принять за вариацию «Погребённого»: героиня в ловушке, ресурсы на нуле, надежда тает. Но ближе к развязке «Кислород» делает резкий поворот в сторону большой sci-fi идеи — и вот тут история раскрывается по-настоящему. И это тот редкий случай, когда твист не выглядит фокусом ради фокуса.

Кому стоит включить «Кислород» прямо сегодня

Если вам нравятся триллеры, где напряжение не разгоняют погонями, а выжимают из воздуха — буквально, — «Кислород» зайдёт идеально. А ещё это фильм, который хочется пересмотреть сразу после финала — чтобы поймать моменты, где правда пряталась у вас перед глазами, но вы, как и героиня, слишком боялись задохнуться, чтобы заметить.

Фото: Кадр из фильма «Кислород»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
