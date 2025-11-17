«Этот Фома — какой-то соплежуй»: как «Невский» собрал армию хейтеров и фанатов одновременно — уметь надо!

Почему негативные отзывы только подогревают интерес к детективному сериалу.

«Невский» продолжает собирать миллионы просмотров, но если заглянуть на «Отзовик», то становится ясно: часть зрителей смотрит уже не из любви, а по инерции — «чтобы понять, когда же всё это кончится».

Там такие исповедальные тексты, что хочется накрыться пледом и тихо спросить: ребята, а вы точно про сериал?

«Ерунда» — это ещё мягко сказано

Первый тип отзывов — честная усталая ярость. Люди ждут детектив, а получают набор странных решений, от которого правоохранительная система России выглядит как комната смеха. И вот он, голос народа:

«Сериал из коллекции “брат за брата”. Все менты продажные гниды, бандиты работают на них. Но есть один мент и честный бандит, которые борются с несправедливостью».

Зрителей раздражает не то, что герой идеализирован, а то, что вокруг него всё остальное рушится под малейшей попыткой логики.

«По 105-й статье сажают женщину на 3 года. Полистали бы хотя бы кодекс».

И добивает финальный резюмирующий удар:

«Короче, чушь полная. Вызывает только раздражение, чувство безысходности и недоверие… ко всем людям вообще».

Это не рецензия — это уже коллективная терапия.

«Чернухи столько, что скоро разборки в космос перенесут»

Вторая категория отзывов — разочарованные фанаты, которые честно пытались тянуться вместе с сериалом. Но их силы кончились быстрее, чем патроны у героев.

«Чем дальше, тем больше чернухи, так скоро уже в космос переведут разборки».

Зрителей смущает всё: от Фомы, который должен быть мафиозо, но ведёт себя как растерянный студент, до странных любовных линий, напоминающих фантазии подростков.

«Этот Фома — какой-то соплежуй… как уж он общаг не забрал у пацана, непонятно».

А дальше идёт разбор морального ядра сериала — и уже совсем тяжело. И финальный, холодный, почти философский вывод:

«Впрочем, это просто бизнес, и неважно, какую пургу нести в массы — главное её нести».

Почему же смотрят?

Потому что Антон Васильев всё ещё держит на себе полсериала. Потому что драйв есть — даже если здоровой логики нет. Потому что персонажи живут в такой тёмной вселенной, что сложно оторвать взгляд — как от огня, который немного пугает, но всё равно завораживает.

Какой бы суровой ни была критика, любой, даже самый удачный проект будут ругать — это закон жанра. Но факт остаётся фактом: у «Невского» миллионы фанатов, и все они сейчас ждут восьмой сезон так, как ждут хорошую новость после тяжёлого дня.

