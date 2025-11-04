«Бригада», «Брат» и «Невский» в одном флаконе: Ткачук и Робак объединились, чтобы подарить нам новую криминальную драму

Иногда хороший русский криминал — это не про стрельбу, а про совесть. «Один настоящий день» с рейтингом 7,1 на КП — именно из таких историй. Без пафоса, но с нервом.

Без монстров, но с людьми, которые каждый день балансируют между законом, выгодой и тем, что внутри всё ещё называют совестью.

Когда коррупция становится буднями

Следователь Валерий Капитонов (Евгений Ткачук) — типичный человек системы. Работает, подрабатывает, не задаёт лишних вопросов. Всё вроде в порядке, пока он не решает помочь авторитету Сафину (Александр Робак) «решить вопрос» с делом.

Коллега Павел Зубов (Пётр Фёдоров) отказывается участвовать в этом спектакле и на следующий день оказывается в коме. Новое расследование достаётся Капитонову — и с этого момента его жизнь трещит по швам.

Совесть как профессиональный риск

У Валеры семья, жена беременна, но вместе с растущим животом жены растёт и тревога. В дело втянут парень по имени Черных — честный, но слишком упрямый для системы.

Он не спасёт себя, но может спасти Капитонова от окончательного падения. Иван Злобин, известный прежде по лёгким ролям, в этом фильме неожиданно становится моральным центром — без громких монологов, просто присутствием.

«Вполне неплохой фильм. Не лишенный недостатков, но и обладающий своими преимуществами. Для себя отметил один из главных плюсов — то как обвиняемый щуплый юноша с испуганными (но решительными) глазами противостоит тем, у кого есть власть, авторитет и деньги», — пишут в Сети зрители.

Русская драма без глянца

Режиссёр Георгий Шенгелия, кажется, помнит, что кино о преступлении должно болеть. Здесь нет романтизации бандитов, нет блестящих машин и циничных шуточек. Есть усталость, отчаяние и редкие вспышки света. Финал не бьёт по голове — он заставляет выдохнуть. Герой делает то, что должен, и впервые за долгое время становится человеком.

«Один настоящий день» — редкий пример честного отечественного кино. Он чуть похож на «Бригаду», «Брата» и немного на «Невского». Он не про героизм, а про внутреннюю чистку. Один день, чтобы наконец понять, кем ты стал.

