Киноафиша Статьи Этот фильм Янковского почти не пересматривают — и зря: Хабенский в атмосфере нулевых весьма убедителен

19 января 2026 20:33
«В движении»

История о журналисте, деньгах и компромате.

Фильм «В движении» (2002) стал первой полнометражной работой Филиппа Янковского в качестве режиссера и одной из ранних заметных ролей Константина Хабенского.

Это кино о Москве начала нулевых, где скорость жизни, деньги и информация уже стали главными ценностями, а мораль — вопросом удобства.

Герой эпохи без героизма

Саша Гурьев — успешный столичный журналист, охотник за сенсациями и компроматом. Он живёт в комфортном ритме, ездит на дорогой машине, легко очаровывает женщин и не задаёт лишних вопросов.

Всё рушится, когда в его руках оказывается информация, способная уничтожить друга юности, готовящегося к политической карьере.

Хабенский в роли человека без тормозов

Актёр играет не борца за правду и не циничного злодея, а человека, который давно потерял ориентиры.

Гурьев привык всё время быть в движении — от задания к заданию, от сделки к сделке. Именно эта внутренняя пустота и становится главным конфликтом фильма, а не внешние интриги.

Москва нулевых как среда давления

Фильм сознательно избегает привычной структуры триллера. Здесь нет чёткой кульминации и привычного катарсиса.

Янковский показывает эпоху, в которой компромат становится валютой, дружба — риском, а выбор всегда запаздывает. Не случайно фильм называли российской вариацией «Сладкой жизни», хотя этот слой считали далеко не все.

«В движении»

Почему стоит увидеть

В момент выхода «В движении» показался многим холодным и неудобным. Рейтинг «Кинопоиска» — 6,8 — отражает это расхождение ожиданий.

Сегодня же фильм читается яснее: как точный портрет времени и одна из самых сдержанных и убедительных работ Хабенского начала карьеры.

Фото: Кадр из фильма «В движении»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
