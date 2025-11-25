Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT

Зрители отмечают, что ленту даже до конца смотреть не хочется.

Принято считать, что звёздный актёрский состав гарантирует успех проекту. Однако на практике известные имена далеко не всегда становятся залогом зрительского признания.

Иногда слишком яркие звёзды даже мешают — их образы начинают доминировать над сюжетом, отвлекая от самой истории. Зритель видит не персонажа, а знакомое лицо, что разрушает магию погружения.

Нередко скромные проекты с неизвестными актёрами оказываются гораздо глубже и искреннее. Их успех строится на сильном сценарии, свежих идеях и режиссёрском замысле, а не на громких именах.

И пример фильма «Лондонские поля» это доказывает.

Сюжет фильма «Лондонские поля»

В фильме зрителей знакомят с американским писателем Самсоном Янгом, который уже двадцать лет не может написать ни строчки. Прибыв в Лондон, он встречает загадочную Николу Сикс — женщину, которая предсказывает свою смерть от руки одного из двух новых поклонников.

Самсон решает стать свидетелем этой трагической истории, надеясь наконец получить вдохновение для своего романа. Он наблюдает, как Никола балансирует между харизматичным мошенником и слабохарактерным аристократом, не подозревая, что сам становится частью задуманного им сюжета.

Рейтинг фильма «Лондонские поля»

Каст ленты оказался по-настоящему звездным: Билли Боб Торнтон, Кара Делевинь, Джейсон Айзекс. Главная женская роль досталась Эмбер Хёрд, а камео в фильме было у Джонни Деппа, с которым на тот момент актриса еще состояла в отношених.

Но громкие имена не помогли. Критики разнесли ленту в пух и прах, отметив провалы в сюжете, отталкивающих героев, в ролях которых оказалось неприятно видеть звезд, и отсутствие интересных твистов. У ленты рекордные 0% на RT.

«Фильм неприятный. Пародия, только непонятно на что», «То ли подача фильма скучная и непонятная, то ли фильм сам такой», — пишут в Сети.

