Русский English
Киноафиша Статьи Этот фильм называют самым красивым в 2025 году, а вы его не заметили на Netflix: рейтинг 7,5 и 1,5 часа «чистого кайфа»

Этот фильм называют самым красивым в 2025 году, а вы его не заметили на Netflix: рейтинг 7,5 и 1,5 часа «чистого кайфа»

2 апреля 2026 21:31
Кадр из фильма «Сны поездов»

Иделаьно для неспешного вечера после работы.

Если привычные сериалы уже не работают и хочется кино с настроением, а не с шумом, есть вариант потише. «Сны поездов» — один из самых обсуждаемых (и самых красивых) фильмов фестиваля Sundance, который теперь доступен на Netflix.

Рейтинг 7,5 на Кинопоиске для такой авторской работы выглядит почти как знак качества.

История без событий — но с содержанием

Фильм снял Клинт Бентли по повести Дениса Джонсона. В центре — лесоруб Роберт в исполнении Джоэла Эдгертона, для которого это, по оценкам критиков, одна из сильнейших ролей в карьере.

Действие разворачивается в США первой половины XX века. Герой живёт простой жизнью: сезонная работа в лесу, редкие возвращения домой к жене Глэдис (Фелисити Джонс) и дочери, короткие периоды спокойствия.

Медитативное кино без привычного сюжета

Картина сознательно уходит от классической драматургии и строится на наблюдении. Название «Сны поездов» работает как метафора монотонной жизни, где движение ощущается, но не приводит к резким переменам, пишет автор Дзен-канала Первый ряд.

«Идеально подойдет для тех, кто готов грустить, рефлексировать и пытается найти весомый повод не ходить завтра на работу», — шутит блогер.

Фильм сравнивают с работами Терренса Малика и Джима Джармуша из-за ритма и визуального подхода. В кадре — природа, физический труд, изоляция и редкие разговоры, в которых больше смысла, чем в действиях.

«Сны поездов» не пытается быть универсальным зрелищем. Это фестивальное кино, рассчитанное на внимательного зрителя, которому важны атмосфера, актёрская работа и точность деталей.

Фото: Кадр из фильма «Сны поездов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
