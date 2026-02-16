Меню
Этот фильм Михалкова — главная картина о Масленице: критики назвали «клюквой», а в США лента вообще провалилась в прокате с грохотом

Этот фильм Михалкова — главная картина о Масленице: критики назвали «клюквой», а в США лента вообще провалилась в прокате с грохотом

16 февраля 2026 19:06
Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»

У проекта была непростая судьба.

Фильм «Сибирский цирюльник» вышел почти 30 лет назад. Он очень точно поймал настроение русского праздника Масленицы.

Но путь к зрителю оказался тернистым. На Западе ленту жёстко пыталась порезать цензура. Сам Никита Михалков в успех картины долго не верил. В какой‑то момент даже казалось, что всё пойдёт не по плану. Но время всё расставило по местам.

Кризис

«Сибирский цирюльник» выходил в момент, когда отечественное кино, по словам Михалкова, напоминало выжженную землю. Индустрия еле дышала, и появление такого проекта казалось почти чудом.

Фильм при этом принимали по‑разному. В Аргентине зал аплодировал стоя, в США ленту принялись резать.

Редактура

Никита Михалков не ожидал, что столкнётся с западными требованиями по переделке фильма. Кевин Костнер, у которого за плечами уже были большие голливудские проекты, предложил список правок на двух страницах. Без них, как он считал, «Сибирский цирюльник» в США просто не выйдет.

Американский сержант, по его мнению, должен был знать Моцарта, чтобы быть ближе к зрителю. Главная героиня, если у неё в прошлом что‑то сомнительное, никак не могла оставаться американкой.

Такие требования Михалков выполнять не стал. Рядовые американцы разделяли замечания Костнера, показанное на экране им не понравилось. В итоге в Америке фильм провалился в прокате, зато в России он стал по-настоящему культовым.

Масленица в фильме

Одна из самых сильных сцен «Сибирского цирюльника» — Масленица, которую зритель видит глазами американки Джейн. Для неё происходящее — чистое безумие. Полуголые мужики на льду с наслаждением мутузят друг друга, а через пять минут уже обнимаются и пьют вместе. Михалков говорит об этом просто: человеку из цивилизованного мира такое не понять.

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»

Перед съёмками режиссёр отправился в Красноярск, в дом своего прадеда Василия Сурикова. Ему разрешили там переночевать. Ночь выдалась неспокойной: всё время казалось, что кто‑то ходит, кряхтит, ворочается.

Заснул Михалков только под утро, но после пары часов сна проснулся необычно бодрым. Тогда он понял, что именно искал. Суриковская насыщенность цвета, плотность красок, живая энергия — всё это легло в основу сцены Масленицы.

Но критики приняли эпизод в штыки. Назвали лубочным, стереотипным, клюквой. Хотя сам Михалков вкладывал в него совсем другое.

Фото: Кадры из фильма «Сибирский цирюльник» (1998)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
