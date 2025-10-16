Меню
Киноафиша Статьи «Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете

«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете

16 октября 2025 21:02
Кадр из фильма «Битва за битвой»

Драма разбила режиссеру сердце. Благо, в хорошем смысле.

Кристофер Нолан сделал ставку на того, кого к «высокому кино» раньше не подпускали и на пушечный выстрел. Режиссер «Оппенгеймера» в свежем подкасте The Director’s Cut неожиданно заявил, что лучшая актерская работа года принадлежит Дуэйну Джонсону – в драме «Крушащая машина» Бенни Сафди.

«Это невероятное исполнение, – сказал Нолан. – Думаю, вы не увидите в этом году, да и в большинстве других лет, ничего лучше».

Он уточнил, что игра Джонсона «разбила ему сердце» и добавил, что фильм поймут гораздо позже, назвав его радикальной работой.

«Крушащая машина» (2025)

В «Крушащей машине» Скала играет реального бойца ММА Марка Керра – двукратного чемпиона UFC, который на пике славы столкнулся с зависимостью и разрушающими отношениями.

Эмили Блант, с которой Джонсон делил экран еще в «Круизе по джунглям», играет его жену Доун. За этот фильм Сафди уже получил «Серебряного льва» в Венеции, но в прокате картина с треском провалилась: всего 10 миллионов долларов при бюджете в 50.

Тем не менее, реакция критиков и коллег делает Джонсона неожиданным фаворитом сезона. Его трансформация – без протеиновых шейков и геройской ухмылки – впечатлила даже самых скептичных.

Даже после громких премьер вроде «Битвы за битвой» с ДиКаприо именно «Крушащая машина» сейчас выглядит как главный конкурент в гонке за статуэтку. По крайней мере, так считает Нолан.

«Крушащая машина» (2025)

«Этот фильм изменил мою жизнь», – признавался Джонсон.

Кажется, в 2026 году Голливуд всерьез поверит, что Скала умеет не только крушить.

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой» (2025), «Крушащая машина» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
