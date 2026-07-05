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Этот фильм Гая Ричи любят по всему миру, но только не Никита Михалков: раскритиковал в пух и прах

5 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Жмурки», «Переводчик»

Режиссер не готов видеть его на больших экранах страны.

Фильмы Гая Ричи давно стали любимыми для миллионов зрителей. «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены» давно считаются современной классикой. Но одна из последних работ режиссера неожиданно вызвала резкую критику у Никиты Михалкова.

При этом речь идет вовсе не о качестве постановки или актерской игре. Известному режиссеру не понравилась сама история, которую рассказывает фильм.

Какой фильм раскритиковал Михалков

Во время общения с журналистами Никита Михалков вспомнил одну из последних картин Гая Ричи. Хотя название фильма он не назвал, по контексту многие сделали вывод, что речь идет о боевике «Переводчик» с Джейком Джилленхолом.

По словам режиссера, его смутило то, каким образом в картине показан главный герой и сама история. Именно поэтому Михалков привел фильм в качестве примера того, какие зарубежные проекты, по его мнению, стоит внимательнее оценивать перед выпуском в широкий прокат.

«Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран. Потому что, когда на экранах попадает картина Гая Ричи, где воспевается американский офицер, который в Афганистане перебил целую кучу своих противников. Это неправильно. Это неверно в корне», — отметил режиссер.

О чем рассказывает «Переводчик»

Кадр из фильма «Переводчик»

Фильм вышел в 2023 году и стал одной из самых серьезных работ Гая Ричи за последние годы. В отличие от привычных криминальных комедий режиссера, здесь зрителям предлагают напряженную военную драму.

Главный герой — сержант Джон Кинли, который во время опасной операции остается жив благодаря переводчику Ахмеду. Позже он решает вернуться, чтобы спасти человека, однажды спасшего его самого. В центре сюжета оказывается история долга, благодарности и непростого морального выбора.

Несмотря на критику, фильм понравился зрителям

Интересно, что мнения о картине разделились. Одни поклонники Гая Ричи считают «Переводчика» одной из самых сильных и эмоциональных работ режиссера последних лет. Другие признают, что фильм заметно отличается от его фирменного стиля и больше напоминает классическую драму, чем привычный динамичный боевик.

Как бы ни относиться к этой картине, одно очевидно: даже спустя несколько лет после премьеры «Переводчик» продолжает вызывать активные обсуждения. А критика со стороны Никиты Михалкова лишь снова привлекла внимание зрителей к одной из самых необычных работ Гая Ричи.

Фото: Кадр из фильма «Жмурки», «Переводчик»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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