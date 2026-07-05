Этот фильм Гая Ричи любят по всему миру, но только не Никита Михалков: раскритиковал в пух и прах

Фильмы Гая Ричи давно стали любимыми для миллионов зрителей. «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены» давно считаются современной классикой. Но одна из последних работ режиссера неожиданно вызвала резкую критику у Никиты Михалкова.

При этом речь идет вовсе не о качестве постановки или актерской игре. Известному режиссеру не понравилась сама история, которую рассказывает фильм.

Какой фильм раскритиковал Михалков

Во время общения с журналистами Никита Михалков вспомнил одну из последних картин Гая Ричи. Хотя название фильма он не назвал, по контексту многие сделали вывод, что речь идет о боевике «Переводчик» с Джейком Джилленхолом.

По словам режиссера, его смутило то, каким образом в картине показан главный герой и сама история. Именно поэтому Михалков привел фильм в качестве примера того, какие зарубежные проекты, по его мнению, стоит внимательнее оценивать перед выпуском в широкий прокат.

«Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран. Потому что, когда на экранах попадает картина Гая Ричи, где воспевается американский офицер, который в Афганистане перебил целую кучу своих противников. Это неправильно. Это неверно в корне», — отметил режиссер.

О чем рассказывает «Переводчик»

Фильм вышел в 2023 году и стал одной из самых серьезных работ Гая Ричи за последние годы. В отличие от привычных криминальных комедий режиссера, здесь зрителям предлагают напряженную военную драму.

Главный герой — сержант Джон Кинли, который во время опасной операции остается жив благодаря переводчику Ахмеду. Позже он решает вернуться, чтобы спасти человека, однажды спасшего его самого. В центре сюжета оказывается история долга, благодарности и непростого морального выбора.

Несмотря на критику, фильм понравился зрителям

Интересно, что мнения о картине разделились. Одни поклонники Гая Ричи считают «Переводчика» одной из самых сильных и эмоциональных работ режиссера последних лет. Другие признают, что фильм заметно отличается от его фирменного стиля и больше напоминает классическую драму, чем привычный динамичный боевик.

Как бы ни относиться к этой картине, одно очевидно: даже спустя несколько лет после премьеры «Переводчик» продолжает вызывать активные обсуждения. А критика со стороны Никиты Михалкова лишь снова привлекла внимание зрителей к одной из самых необычных работ Гая Ричи.