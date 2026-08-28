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Киноафиша Статьи 13 000 000 долларов сборов и 47% на RT от критиков: этот фильм Гая Ричи стал одновременно провалом и успехом

13 000 000 долларов сборов и 47% на RT от критиков: этот фильм Гая Ричи стал одновременно провалом и успехом

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Грязные деньги»

В кинотеатрах он не нашел свою аудиторию.

У Гая Ричи снова получился тот самый фирменный коктейль: стильные герои, криминальные разборки, ограбление и много динамичного экшена. Правда, в начале 2026 года зрители почему-то не поспешили в кинотеатры на «Грязные деньги». И это особенно удивительно, учитывая, что главные роли сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес.

Почему фильм провалился в кино?

В центре истории — адвокат Рэйчел и её команда элитных наемников. Сид в исполнении Кавилла и Бронко, которого сыграл Джилленхол, должны вернуть огромное состояние, украденное у криминального диктатора.

Для этого героям предстоит провернуть практически невозможное ограбление сразу в нескольких роскошных локациях по всему миру.

Звучит как идеальный фильм Гая Ричи. Но прокат оказался совсем не таким успешным. При бюджете около 70 миллионов долларов «В тени» собрал примерно 13 миллионов.

Критики тоже встретили картину довольно прохладно — на Rotten Tomatoes у неё 47%. А вот зрители оказались гораздо добрее и поставили фильму впечатляющие 83%.

Стриминг всё изменил

Кадр из фильма «Грязные деньги»

После неудачи в кино «Грязные деньги» довольно быстро отправились на цифровые площадки. И вот здесь началось самое интересное.

Фильм появился на Prime Video и Apple TV, получив возможность добраться до гораздо более широкой аудитории. Судя по результатам, зрители действительно дали ему второй шанс.

На Prime Video картина заняла пятое место в мировом рейтинге десяти самых популярных фильмов. На Apple TV в США она оказалась на девятой позиции.

Получается довольно знакомая ситуация: фильм, который не сумел привлечь публику в кинотеатрах, неожиданно оказался востребован дома. И, пожалуй, в случае с «Грязными деньгами» это вполне объяснимо. Лёгкий криминальный экшен, известные актеры и фирменный стиль Ричи — как раз тот набор, который отлично подходит для вечернего просмотра.

Похоже, Генри Кавиллу и Гаю Ричи просто понадобилось немного больше времени, чтобы зрители наконец добрались до их фильма.

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Фото: Кадр из фильма «Грязные деньги»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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