Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота

27 ноября 2025 08:00
«Охотник на оленей»

Как провал одной картины запустил гонку, которая изменила Голливуд.

«Охотник на оленей» (1978) Майкла Чимино задумывался как масштабная драма о войне, дружбе и цене выживания.

Но никто не ожидал, что именно он станет точкой отсчёта для новой эпохи — стратегических кампаний, закрытых показов и борьбы за престиж, которую сегодня называют гонкой за «Оскаром».

Первый показ, который чуть не убил фильм

Создатели решили протестировать картину в Детройте — городе рабочих и ветеранов. Ни аплодисментов, ни эмоций: зрители выходили молча.

Пресса была недовольна и хронометражем, и мрачностью. Студия Universal подумывала убрать фильм с проката, чтобы минимизировать репутационный ущерб.

Но появился человек, который дал ему шанс

В эту секунду в историю вмешался продюсер Аллан Карр. Театральный дэнди, звёздный менеджер — он меньше всего походил на человека, который спасёт суровый фильм о Вьетнаме.

Но после закрытого просмотра Карр заявил: он знает, как превратить провал в событие.

Рождение хитрости

Стратегия была простой и дерзкой: показать фильм на нишевом Z Channel, затем — всего в двух кинотеатрах, исключительно для критиков и членов Академии.

Карр создавал ощущение закрытого клуба, где «Охотник на оленей» — не просто кино, а произведение, которое надо обсуждать. Так начались вечеринки, камерные просмотры и формирование новых правил игры.

«Охотник на оленей»

Триумф, который изменил индустрию

Фильм получил девять номинаций на «Оскар» и забрал пять статуэток. После церемонии «Охотник» вышел в широкий прокат — уже как признанный шедевр, а не рискованный проект.

С этого момента студии поняли: «Оскар» — это не финал, а инструмент. И именно Аллан Карр превратил премию в тот культ, который сегодня определяет судьбы фильмов, пишет Forbes.

Также прочитайте: 3 премьеры на Netflix, которые нельзя пропустить: «Очень странные дела 5», тайваньский претендент на «Оскар» и ограбление в Рождество

Фото: Кадр из фильма «Охотник на оленей»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
