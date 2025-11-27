Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота

«Охотник на оленей» (1978) Майкла Чимино задумывался как масштабная драма о войне, дружбе и цене выживания.
Но никто не ожидал, что именно он станет точкой отсчёта для новой эпохи — стратегических кампаний, закрытых показов и борьбы за престиж, которую сегодня называют гонкой за «Оскаром».
Первый показ, который чуть не убил фильм
Создатели решили протестировать картину в Детройте — городе рабочих и ветеранов. Ни аплодисментов, ни эмоций: зрители выходили молча.
Пресса была недовольна и хронометражем, и мрачностью. Студия Universal подумывала убрать фильм с проката, чтобы минимизировать репутационный ущерб.
Но появился человек, который дал ему шанс
В эту секунду в историю вмешался продюсер Аллан Карр. Театральный дэнди, звёздный менеджер — он меньше всего походил на человека, который спасёт суровый фильм о Вьетнаме.
Но после закрытого просмотра Карр заявил: он знает, как превратить провал в событие.
Рождение хитрости
Стратегия была простой и дерзкой: показать фильм на нишевом Z Channel, затем — всего в двух кинотеатрах, исключительно для критиков и членов Академии.
Карр создавал ощущение закрытого клуба, где «Охотник на оленей» — не просто кино, а произведение, которое надо обсуждать. Так начались вечеринки, камерные просмотры и формирование новых правил игры.
Триумф, который изменил индустрию
Фильм получил девять номинаций на «Оскар» и забрал пять статуэток. После церемонии «Охотник» вышел в широкий прокат — уже как признанный шедевр, а не рискованный проект.
С этого момента студии поняли: «Оскар» — это не финал, а инструмент. И именно Аллан Карр превратил премию в тот культ, который сегодня определяет судьбы фильмов, пишет Forbes.
