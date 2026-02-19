Меню
Этот фильм Андресяна заработал самый высокий рейтинг: драме о войне не могут простить только Прилучного и армянских женщин с филлерами

19 февраля 2026 09:25
Кадр из фильма «Война и музыка»

Несмотря на хорошие оценки, критики тоже хватает.

Традиционно после выхода любого нового фильма от Сарика Андреасяна находятся внимательные зрители, анализирующие его творчество. В фильмографии режиссера было немало провальных работ, получивших ярко-красный рейтинг – от 4 и ниже.

К новинке «Сказка о царе Салтане» это не относится — у нее средние цифры в 6,1. А мы нашли у Андреасяна фильм с самым высоким рейтингом. И это оказалась военная драма «Война и музыка». Без Прилучного в касте там, естественно, не обошлось.

Сюжет фильма «Война и музыка»

Это история про троих друзей, которые только начинали жить, когда грянула война. Вчерашние мальчишки, они оставляют мирное детство и уходят на фронт.

В окопах, под бомбёжками, среди грязи и крови они находят неожиданное оружие — музыку. Берут в руки инструменты и играют для тех, кто рядом. Ноты заглушают канонаду, а мелодии напоминают, за что вообще стоит воевать. Так и рождается победа.

Детали фильма «Война и музыка»

Идея ленты выросла из реального кадра кинохроники: среди бойцов, только что взявших Берлин, были и армяне, и они начали танцевать кочари у стен рейхстага. Армянский народный танец посреди поверженной столицы Третьего рейха выглядел настолько неожиданно и мощно, что из этого решили вырастить целую историю.

Так появились герои, которые прошли войну с инструментами в руках, прихваченными из дома. Сарик Андреасян рассказывал, что работа над сценарием и съёмками растянулась на шесть лет, из которых два ушло непосредственно на производство.

Такая кропотливая работа принесла свои плоды — сейчас у проекта рейтинг 7,7 и немало хороших отзывов.

«Эмоционально тяжёлый фильм. В самом конце не смогли сдержать слез», «Редкий случай неплохого фильма от Сарика», «Фильм посмотрел случайно, но не смог остановиться и еще раз пересмотрел. Очень хороший, душевный фильм», — пишут пользователи.

Кадр из фильма «Война и музыка»

Правда, критика тоже есть. Зрители отмечают слабую актёрскую игру, непроработанный сценарий и батальные сцены, которые превратились в «псевдо-исторический трэш».

«От подбора актеров в шоке, например, Прилучный совсем бездарно сыграл, да и не подошел от слова совсем. Также армянские девушки с лицами с гламурных журналов с пластикой вызвали вопросы», «Я лично не смогла фильм серьезно воспринимать с первых минут, когда увидела армянских женщин с ринопластикой и филлерами в губах», «Я так понимаю, на боевые сцены он вдохновлялся Звездными войнами», «Если говорить о ляпах, то весь фильм это один большой ляп. Через минут 15-20 я его просто выключил. Смотреть эту поделку о великой войне просто невозможно», — отметили в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Война и музыка» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
